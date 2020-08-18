Канада отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Канада не считает Лукашенко "легитимным"/ Reuters

В Канаде отреагировали на итоги президентских выборов в Беларуси, по результатам которых победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

В частности, министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Оттава не признает итоги президентских выборов в Беларуси. Об этом говорится в заявлении министра, обнародованном в Twitter.

"Мы не признаем результаты этих фальсифицированных президентских выборов и призываем к свободному и справедливому волеизъявлению граждан", - отметил Шампань.

Глава внешнеполитического ведомства так же сообщил, что Канада просит ОБСЕ провести "тщательное расследование" прошедших в республике выборов президента.

Кроме этого, Франсуа-Филипп Шампань отметил, что Оттава осуждает суровые меры, применяемые по отношению к мирным протестующим в Беларуси, а также выражает поддержку главному кандидату на пост президента от оппозиции Светлане Тихановской.

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление о протестах в Беларуси, назвав сложившуюся ситуацию "ужасной". Глава Белого дома отметил, что официальный Вашингтон внимательно следит за тем, что происходит в этой стране.