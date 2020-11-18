Выборы в США: суд отклонил иск Трампа относительно подсчета голосов в Филадельфии

В иске говорилось о том, что наблюдателей от Республиканской партии ограничили в возможности следить за процедурой подсчета голосов.
Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. В иске говорилось о том, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов.
Верховный суд штата отменил это решение 5 голосами против двух, сообщает NBC News.
В решении суда говорится, что закон Пенсильвании требует только, чтобы наблюдатели были допущены в помещение, где проводится подсчет бюллетеней, но не устанавливает минимальное расстояние между ними и столами для подсчета голосов.
В суде отметили, что законодательное собрание штата предоставило окружным избирательным комиссиям право самостоятельно устанавливать расстояние, на котором могут находиться наблюдатели. В связи с этим претензии со стороны республиканцев не имеют под собой оснований.
"Мы считаем, что применяемые в настоящем документе положения комиссии были разумными", - говорится в документе суда.
К слову, по мнению юристов, иски едва ли изменят результаты голосования на выборах в США 2020.
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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:
- Федеральный суд Филадельфии, штат Пенсильвания, отклонил иск республиканцев о признании недействительными 9,3 тысячи бюллетеней на выборах президента США. Речь идет о бюллетенях, которые поступили по почте. В то же время Дональд Трамп заявил о победе в этом штате.
- В штате Джорджия пересчитают около 5 миллионов бюллетеней, которые американцы заполняли на президентских выборах. Обнаружено около 2 600 неучтенных голосов.
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
- Президент США Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по предвыборной гонке в фальсификациях на выборах главы государства.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.