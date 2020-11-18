Выборы в США: суд отклонил иск Трампа относительно подсчета голосов в Филадельфии

Дональд Трамп / Reuters

Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. В иске говорилось о том, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов.

Верховный суд штата отменил это решение 5 голосами против двух, сообщает NBC News.

В решении суда говорится, что закон Пенсильвании требует только, чтобы наблюдатели были допущены в помещение, где проводится подсчет бюллетеней, но не устанавливает минимальное расстояние между ними и столами для подсчета голосов.

В суде отметили, что законодательное собрание штата предоставило окружным избирательным комиссиям право самостоятельно устанавливать расстояние, на котором могут находиться наблюдатели. В связи с этим претензии со стороны республиканцев не имеют под собой оснований.

"Мы считаем, что применяемые в настоящем документе положения комиссии были разумными", - говорится в документе суда.

К слову, по мнению юристов, иски едва ли изменят результаты голосования на выборах в США 2020.

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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:

Федеральный суд Филадельфии, штат Пенсильвания, отклонил иск республиканцев о признании недействительными 9,3 тысячи бюллетеней на выборах президента США. Речь идет о бюллетенях, которые поступили по почте. В то же время Дональд Трамп заявил о победе в этом штате.

В штате Джорджия пересчитают около 5 миллионов бюллетеней, которые американцы заполняли на президентских выборах. Обнаружено около 2 600 неучтенных голосов.

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.

Президент США Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по предвыборной гонке в фальсификациях на выборах главы государства.