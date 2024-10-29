'Выгребают' даже больных гепатитом: РФ формирует новые штурмовые подразделения

Вновь созданные российские штурмовые роты назвали в честь гепатитов "В - С".

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Мобилизация в РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Ключевые тезисы из сообщения ГУР:

Кремль хочет отправить на фронт осужденных и больных гепатитом "В" и "С

Их могут привлечь к "мясным штурмам"

Объявление мобилизации может вызвать протесты среди россиян

Страна-агрессор Россия продолжает формировать новые штурмовые подразделения, которые будут отправляться на войну против Украины. На этот раз Кремль решил отправить на штурмы осужденных и больных гепатитом "В" и "С". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что приказ министра обороны России №610, датированный 10 октября 2024 года, исключает гепатит "C" из перечня болезней, наличие которых не позволяет проходить военную службу.

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"Для комплектования подразделений из больных гепатитом заключенных в Кремле уже утвердили специальный порядок организации и приема в российскую оккупационную армию. Инфицированных гепатитом в документе маркируют как "контингент "С"", - сказали в разведке.

Известно и то, что перед отправкой на фронт, больным российским заключенным в колониях формально должны колоть вакцину от гепатита "В" и проводить курс противовирусной терапии гепатита "С".

По оценкам российских военных командующих, их новое мобилизационное решение позволит привлечь к "мясным штурмам" на войне против Украины тысячи заключенных.

"Например, в тюрьмах и изоляторах на территории так называемого центрального военного округа ВС России насчитывается около 10 тысяч "гепатитников" - добровольное желание воевать из них изъявили около 15%", - отметили в ГУР.

В разведке отметили, что первые четыре штурмовые роты и две роты резерва из больных россиян формируют в составе 1 435 и 1 437 мотострелковых полков (27 и 15 мотострелковых бригад армии России соответственно).

Интересно то, что эти вновь созданные российские штурмовые роты назвали в честь гепатитов "В - С". Их планируют размещать на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

"Катастрофические потери российской армии на фронте и страх протестов россиян в крупных городах, которые может вызвать объявление всеобщей мобилизации, заставляют Москву "выгребать" для преступной войны болезненных заключенных из тюрем", - подытожили в ГУР.

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, вероятно, украинские Вооруженные силы проводят контратакующие действия в Курской области РФ возле ряда населенных пунктов. В течение 28 октября продолжались бои на главном "украинском плацдарме" на Курщине. Впрочем, подтвержденных изменений на линии фронта пока не было.

Также известно, что войска страны-агрессора РФ четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Волчанска Харьковской области. Оккупанты нанесли 11 авиаударов с использованием 11 КАБов и 28 НАР.

Кроме того, Вооруженным Силам Украины удалось стабилизировать ситуацию в Торецке, продвижение оккупантов в городе остановлено. Враг остается в восточных районах города и не продвигается дальше.

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