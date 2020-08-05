Разрушительные взрывы в Бейруте: число жертв стремительно растет, объявлен режим ЧП

Число жертв взрывов в Бейруте вновь возросло / Reuters

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана прогремели два мощных взрыва. По предварительным данным, взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.

По информации Минздрава Ливана, в результате мощного взрыва в Бейруте погибло как минимум 135 человек. Также около 5 тысяч раненых.

Также сегодня стало известно, что власти Ливана объявили Бейрут "городом-бедствием". В Бейруте также ввели режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает CNN.

Читайте также"Смертоносные взрывы в Бейруте": посол рассказал о пострадавших украинцах

Министр информации страны Манал Абдель Самад Наджд уточнил, что чрезвычайное положение вводится на две недели и при необходимости может быть продлено.

"Высшее военное ведомство несет непосредственную ответственность за обеспечение безопасности в городе", - говорится в заявлении министра.

Кроме того, правительство Ливана выступило с заявлением о необходимости домашнего ареста для всех причастных к хранению взрывоопасного аммония в бейрутском порту с момента прибытия груза в город.

Как сообщал Главред, Генеральный секретарь ливанской националистической партии Аль-Катаиб Назар Наджарьян скончался в результате мощного взрыва, который произошел вечером 4 августа в порту Бейрута.