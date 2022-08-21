За подрывом машины Дугина стоят российские партизаны: они угрожают убить Путина - оппозиционер

Дочь Александра Дугина ликвидировали российские партизаны / Коллаж фото УНИАН, скриншот, Фейсбук Ильи Пономарева

Идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина пытались уничтожить российские партизаны "Национальной республиканской армии", которые якобы хотят свергнуть диктатора. Об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев в обращении, которое уже распространилось в Сети.

По его данным, члены этого движения якобы подтвердили подрыв автомобиля Дугина и ликвидацию его дочери Дарьи, которая ранее оправдывала российскую агрессию.

"Вчера осуществилось возмездие. Господь сохранил самого Дугина, но уготовил ему куда более страшное наказание (смерть его дочери - Главред) ... Эта акция, как и другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной республиканской армией", — сказал Игорь Пономарев.

Он утверждает, что ему удалось связаться с членами этого движения и они "уполномочили его прочитать манифест".

"Мы - российские активисты, военные и политики, а ныне партизаны и бойцы Национальной республиканской армии, ставим вне закона поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России. Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником ... Путин будет нами низложен и уничтожен! Наша цель - остановить уничтожение России и ее соседей, пресечь деятельность кучки кремлевских дельцов, присоединившихся к богатствам нашего народа и совершающих сегодня преступления внутри страны и за ее пределами", — говорится в тексте манифеста.

Члены этого движения утверждают, что якобы будут "уничтожать" всех силовиков, чиновников и бизнесменов, которые поддерживают и финансируют войну. При этом они успокаивают обычное мирное население.

"Мы проводим акции только против лиц этой власти. Мы не будем атаковать гражданские объекты и мирных граждан", — говорится в сообщении.

Партизаны призывают присоединиться к ним и поднимать бело-сине-былый флаг, как символ "новой России".

Они обещают, что после свержение диктаторской власти "будут освобождены все незаконно осужденные и все народы получат свободу".

Подрыв машины Александра Дугина

Напомним, подрыв автомобиля произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За его рулем оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин. Возможно, именно на него готовилось покушение.

Известно, что после взрыва джип сразу съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Недавно стало известно, что он попал в больницу после того, что произошло.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к этому.

Другие новости: