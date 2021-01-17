Задержания, автозаки и сотни правоохранителей: Навальный прилетел в Москву

Самолет с Алексеем Навальным сел в Шереметьево.
Российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию спустя более четырех месяцев его отсутствия.
По официальным данным, самолет должен был прибыть в 18:42, но диспетчеры аэропорта Внуково, в указанное время, направили борт, которым летит Алексей Навальный, в зону ожидания.
Позже, прибытие самолета перенесли на 19:50. Но во Внуково заявили, что аэропорт закрыт для самолетов, якобы там проблема со снегоуборочной техникой.
Борт перенаправили в аэропорт Шереметьево, там планируют принять самолет в 19:48. Но он приземлился раньше, около 19:10.
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При этом возле здания аэропорта Внуково собралось много сторонников Навального, они скандируют его имя. Полиция уже полностью закрыла зону прилета международных рейсов во Внуково, туда не пускают никого из посторонних.
Полиция уже перекрыла Ленинградское шоссе в районе МКАДа по пути в аэропорт Шереметьево.
Большое количество активистов, пришедших встречать политика, не успели добраться до Шереметьево.
Сам Навальный после выхода из самолета поделился своими эмоциями с журналистами.
"Это лучший мой день за последние пять месяцев, я совершенно счастлив, что прилетел. Сейчас выйду и поеду домой, потому что я прав, все уголовные дела сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться", — сказал политик.
Отравление Навального и возвращение в Россию - о чем ранее сообщал Главред:
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- Позже российском оппозиционеру стало лучше. Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, как только позволит здоровье.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок.
- Позже сам Навальный опубликовал запись своего разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который был непосредственно причастен к отравлению.
- Из разговора выяснилось, что Новичок был нанесен на нижнее белье Навального. А выжить политику-оппозиционеру удалось благодаря оперативным действиям пилота и врачей, которые вкололи ему атропин.
- 13 января Навальный заявил о возвращении в Россию. По словам политика, он должен прилететь в Москву 17 января.
- В тот же день в Сети были опубликованы документы, из которых стало известно, что Алексея Навального 29 декабря объявили в розыск. Как утверждают в ФСИН, политик перестал являться на вызовы службы исполнения наказаний для прохождения мероприятий по контролю, которые он вынужден проходить из-за условной судимости по делу компании Ив Роше.
- 14 января в ФСИН заявили, что по прибытию на территорию России Алексея Навального намерены арестовать.