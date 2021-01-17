Задержания, автозаки и сотни правоохранителей: Навальный прилетел в Москву

Навальный прилетел в Россию / РИА Новости

Российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию спустя более четырех месяцев его отсутствия.

По официальным данным, самолет должен был прибыть в 18:42, но диспетчеры аэропорта Внуково, в указанное время, направили борт, которым летит Алексей Навальный, в зону ожидания.

Позже, прибытие самолета перенесли на 19:50. Но во Внуково заявили, что аэропорт закрыт для самолетов, якобы там проблема со снегоуборочной техникой.

Борт перенаправили в аэропорт Шереметьево, там планируют принять самолет в 19:48. Но он приземлился раньше, около 19:10.

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При этом возле здания аэропорта Внуково собралось много сторонников Навального, они скандируют его имя. Полиция уже полностью закрыла зону прилета международных рейсов во Внуково, туда не пускают никого из посторонних.

Полиция уже перекрыла Ленинградское шоссе в районе МКАДа по пути в аэропорт Шереметьево.

Большое количество активистов, пришедших встречать политика, не успели добраться до Шереметьево.

Сам Навальный после выхода из самолета поделился своими эмоциями с журналистами.

"Это лучший мой день за последние пять месяцев, я совершенно счастлив, что прилетел. Сейчас выйду и поеду домой, потому что я прав, все уголовные дела сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться", — сказал политик.

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