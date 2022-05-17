Задыхаются из-за черного дыма: в России под Новосибирском эпично пылает химзавод

В России пылает химзавод в Бердске Новосибирской области / росСМИ

В России снова пылает. Под Новосибирском в Бердске загорелся химзавод. Местные жители задыхаются от большого столба черного дыма. Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что на заводе, где произошел пожар, производят пластик. Утром огонь охватил производственное здание с офисными помещениями.

Пожарные пытались потушить огонь, ведь существовала угроза переброски на соседние здания.

Следует отметить, что огонь охватил 2 тыс. квадратных метров производственного здания.

Причиной столь масштабного пожара стал полиэтилен, который внезапно вспыхнул на первом этаже здания. Однако пока неизвестно, что же именно спровоцировало возгорание того полиэтилена.

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Напомним, недавно в российском городе Каменск-Уральский Свердловской области пылал трубный завод подсанкционного миллиардера Дмитрия Пумпянского. Пожар произошел в одном из цехов завода на площади 800 квадратных метров загорелась крыша. Что стало причиной пожара-неизвестно. В МЧС Свердловской области отметили, что эвакуация из горящего цеха не проводилась, потому что там якобы никого не было.

Раньше пожар произошел на территории Пермского порохового завода. Сначала на нем прогремел сильный взрыв, однако местные власти пытались скрыть информацию. Местные жители увидели столб густого дыма. Кое-кто сообщил, что в результате взрыва на заводе погибли люди, однако руководство предприятия утверждало, что там проходили плановые испытания и поводов для паники нет.

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