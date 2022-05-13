В РФ пылает завод приближенного к Путину миллиардера Пумпянского

В РФ горит трубный завод миллиардера Пумпянского / росСМИ

В российском городе Каменск-Уральский Свердловской области пылает трубный завод подсанкционного миллиардера Дмитрия Пумпянского. Об этом сообщают росСМИ.

Пожар произошел в одном из цехов завода на площади 800 квадратных метров - загорелась крыша.

Что стало причиной пожара - неизвестно. Впоследствии огонь удалось потушить.

В МЧС Свердловской области отметили, что эвакуация из горящего цеха не проводилась, потому что там якобы никого не было.

Как известно, "Синарский трубный завод", на котором произошел пожар, относится к трубным заводам "Большой восьмерки". На указанном предприятии изготавливают продукцию, которую в дальнейшем используют нефтегазодобывающие компании, машиностроительные заводы, а также строители и коммунальщики.

Что известно о владельце завода Пумпянском

Известно, что российский миллиардер Дмитрий Пумпянский является приближенным к Владимиру Путину лицом. В 2022 году после российского вторжения в Украину, Евросоюз наложил на него санкции.

Тогда же в Гибралтаре удалось задержать и арестовать суперъяхту Пумпянского - Axioma. Эта яхта с голубым корпусом за 70 млн долларов имеет зону для барбекю, сауну, 3D-кинотеатр, 6 кают для 12 гостей, надувную горку и гидромотоциклы.

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