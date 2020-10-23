Захват Крыма и деньги от Путина: главное из финальных дебатов Трампа и Байдена

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена / Reuters

В ночь на пятницу, 23 октября, в штате Нэшвилл прошли финальные дебаты кандидатов в президенты США.

В ходе дебатов Дональд Трамп и Джо Байден, среди прочего, обвинили друг друга в получении денег из-за рубежа, сообщает Reuters.

Аннексия Крыма: Трамп выдвинул обвинение против Байдена

Трамп в ходе дебатов раскритиковал своего соперника за то, что тот на посту вице-президента в 2014 году не смог воспрепятствовать захвату Крыма Россией.

"Именно при нем Россия забрала себе часть Украины", - напомнил Трамп.

Он отметил, что поставил Украине вооружение, тогда как прежняя администрация "продавала ей подушки".

По утверждению Трампа, он был вынужден стать президентом, потому что экс-президент Барак Обама и Байден плохо работали.

Деньги от Путина и Украины: Трамп атаковал Байдена

Трамп обвинил Байдена в получении денег от других государств, в том числе - от Украины и России.

"Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Когда-нибудь тебе придется объяснить это", — сказал Трамп. При этом президент отметил, что сам он никогда не получал деньги от России.

"Я не получал денег от Китая, а ты получал. От Украины не получал, а ты получал. От России тоже нет. У тебя же 3,5 млн долларов. Джо, сын тебе дал! И было письмо, "мы должны дать 10% большому парню". Ты - тот большой парень!", - заявил Трамп.

Байден отверг обвинения и упрекнул Трампа в том, что тот более 20 лет не публиковал свои налоговые декларации.

"Я не брал ни гроша ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной", - сказал он.

Друзья-"разбойники": Байден упрекнул Трампа за плохую компанию

Байден раскритиковал Трампа за попытки наладить личные отношения с лидерами стран-"разбойников": Россией, Китаем, КНДР. При этом, по его мнению, действующий президент портит отношения с традиционными союзниками Вашингтона.

Трамп ответил, что "поладить с лидерами других стран - это хорошо, а не плохо". На это Байден ответил, что "у нас были хорошие отношения и с Гитлером до тех пор, пока он не захватил Европу".

"Сделка" с КНДР: Трамп предупредил об угрозе ядерной войны

Байден раскритиковал подход Трампа к ядерной проблеме КНДР, заявив, что если бы этим занимался он, то стал бы садиться за стол переговоров только в обмен на обещание Пхеньяна сокращать свой ядерный арсенал.

Трамп констатировал, что за восемь лет, в течение которых Байден был вице-президентом США, Вашингтону ничего не удалось сделать для решения проблемы Северной Кореи.

Трамп считает, что ядерной войны с КНДР удалось благодаря установленному диалогу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп в ходе дебатов заявил о том, что перед своей инаугурацией в 2017 году в Белом доме он обсудил со своим предшественником Бараком Обамой тему Северной Кореи.

"Он [Обама] указал, что у нас будет война с Северной Кореей. И знаете какая? Это будет ядерная война! У них [КНДР] действительно огромный ядерный потенциал. На данном этапе у меня с ним [Ким Чен Ыном] очень хорошие отношения <...>. И знаете что? Войны нет", — добавил Трамп.

29 сентября в штате Огайо состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.

Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Байден назвал Трампа клоуном и "худшим президентом в Америке". Кроме того, он заявил, что президент США запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.

Трамп заявил, что сын его оппонента, Хантер, во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" (имелась в виду работа в компании Burisma). Байден опроверг все обвинения и сказал, что гордится своим сыном.

Позднее Комиссия по президентским дебатам отменила вторые дебаты между Трампом и Байденом.

Перед этим Трамп заболел коронавирусом и отказался дебатировать с Байденом онлайн.