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Запад не понимает, что происходит в Кабуле: МВФ обрубил помощь Афганистану на 400$ миллионов

19 августа 2021, 09:04
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Позиция МВФ продиктована мнением международного сообщества, заявили в Фонде.

Талибан
Талибан захватил власть в Афганистане / Фото Reuters

Международный валютный фонд принял решение приостановить оказание финансовой помощи Афганистану на сумму около 400 миллионов долларов из-за проблемы легитимности власти Талибана на территории государства. В Фонде такое решение называют позицией Запада, у которого нет понимания ситуации на территории афганского государства.

Как сообщает Reuters, в организации утверждают, что у Кабула не будет доступа к денежным ресурсам МВФ, в том числе и к новому распределению заимствований. Позиция финансового донора согласована с международным сообществом.

В своем Twitter-аккаунте директор департамента коммуникаций Фонда Джерри Райс сказал, что у Запада пока нет понимания происходящих событий в Афганистане. Вследствие этого страна лишается финансовой помощи.

"В настоящее время в международном сообществе нет понимания ситуации в Афганистане, вследствие чего страна лишается доступа к специальным правам заимствования или другим ресурсам МВФ", - подчеркнул Райс.

Ситуация в Афганистане

Соединенные Штаты Америки после 20-летнего пребывания на территории Афганистана приняли решение вывести свои войска из государства. До 31 августа американский контингент должен быть полностью выведен из страны.

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Читайте также"Люди в большом мире, не молчите": жизнь женщин в захваченном талибами Афганистане стала ужасомТалибан быстрыми темпами захватил власть в Афганистане. Уже 15 августа боевики исламистской группировки заявили о том, что они установили контроль над Кабулом. Президент страны Ашраф Гани вынужден был бежать из страны.

Представитель талибов Мухаммед Найим объявил о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане завершен.

Помощник президента США по безопасности Джейк Салливан сказал, что решение Байдена по выводу войск из Афганистана является правильным. За долгие годы в стране не удалось создать вооруженные силы, которые могли бы противостоять вызовам.

Бывший глава ЦРУ США Дэвид Петреус считает, что решение Вашингтона о выводе войск из Афганистана является опасным прецедентом, который может отразиться на безопасности не только Америки, но и американских союзников.

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