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Запад не сможет обеспечить ВСУ дальнобойными ракетами: названа неожиданная причина

Алексей Тесля
6 января 2024, 02:10
Западные союзники не готовы передать Украине дальнобойные ракеты в неограниченном количестве, считает Валерий Клочок.
Taurus, Клочок
Валерий Клочок прокомментировал вопрос передачи Украине ракет Taurus / Коллаж: Главред, Фото: Militaryanalizer.com, Facebook/valeriyklochok

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок прокомментировал дискуссию по вопросу передачи ФРГ Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Германия не готова передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Эксперт пояснил, что в самой Германии, по информации из открытых источников, ракет Taurus совсем немного – всего их было изготовлено около 600 штук.

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"Настоящая причина публично до сих пор неизвестна – в свое время Олаф Шольц сказал об ограничении их технических возможностей, чтобы Украина не могла бить ими по территории России, но мне представляется, что причина заключается в ограниченном количестве таких ракет", - говорит он.

Собеседник считает, что на сегодня западные союзники не готовы передать Украине дальнобойные ракеты в неограниченном количестве.

"Если бы их было именно столько, и каждая из этих ракет била бы на 400-500 км, то мы прекрасно понимаем, какие потери понесли бы россияне. Поэтому получается, что возможностей для этого технически нет, потому что иного объяснения неготовности Германии передавать ракеты в Украину, кроме их ограниченного количества, нет. Остальные заявления политиков – это политиканство", - добавил Клочок.

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и др.

Вскоре появились спутниковые снимки, на которых видны повреждения на аэродроме в Бердянске. Отдельно заметно повреждение взлетной полосы.

Ранее стало известно о том, что удар ATACMS по аэродрому Бердянска "задвухсотил" топ-офицера ВКС РФ. Дополнительно по российским вертолетам ночью 17 октября "отработал" боекомплект захватчиков.

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новости Германии крылатые ракеты война России и Украины Валерий Клочок
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