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В Польше местные сожгли хостел, где жили украинские заробитчане – фото

Во время пожара никто из жителей хостела не пострадал.

7 июля 2020, 14:30
Хостел в Польше
Хостел, где жили украинцы, сгорел дотла / twitter.com/medelamarek

В пятницу, 5 июля, в польской деревне Погожице Малопольского воеводства был совершен поджог хостела, в котором жили 12 человек, трое из них – украинцы. Ликвидировали огонь до утра субботы.

Об этом сообщает radiokrakow. pl.

Пожар произошел еще 5 июля, пожарные занимались ликвидацией огня до утра следующего дня. На момент пожара в хостеле были 12 человек, среди них трое украинцев, которые приехали на заработки в Польшу. Пожарные сработали оперативно – людей в экстренном порядке вывели из помещений. Пострадавших нет.

Хостел полностью сгорел, жить в нем больше нельзя.

Хостел Польша
В поджоге обвинили одного из местных жителей / gazetakrakowska.pl

Причиной возгорания называют воспламенение материала для утепления стен. Огонь охватил первый этаж, после чего распространился по всему зданию хостела. Возгорание длилось несколько часов – пожарным пришлось ломать металлоконструкции, чтобы попасть внутрь здания.

В поджоге изначально обвиняли 32-летнюю гражданку Польшу и 42-летнего жителя Хшанова. Женщину полиция отпустила, а мужчину обвиняют в поджоге. Задержанному грозит до 10 лет заключения под стражей.

В воскресенье, 5 июля, жуткий пожар произошел в Новой Каховке Херсонской области, где прозошло возгорание крыши многоэтажного дома.

Польша новости Украины заробитчане заработки пожар
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