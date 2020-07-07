В Польше местные сожгли хостел, где жили украинские заробитчане – фото

Хостел, где жили украинцы, сгорел дотла / twitter.com/medelamarek

В пятницу, 5 июля, в польской деревне Погожице Малопольского воеводства был совершен поджог хостела, в котором жили 12 человек, трое из них – украинцы. Ликвидировали огонь до утра субботы.

Об этом сообщает radiokrakow. pl.

Пожар произошел еще 5 июля, пожарные занимались ликвидацией огня до утра следующего дня. На момент пожара в хостеле были 12 человек, среди них трое украинцев, которые приехали на заработки в Польшу. Пожарные сработали оперативно – людей в экстренном порядке вывели из помещений. Пострадавших нет.

Хостел полностью сгорел, жить в нем больше нельзя.

В поджоге обвинили одного из местных жителей / gazetakrakowska.pl

Причиной возгорания называют воспламенение материала для утепления стен. Огонь охватил первый этаж, после чего распространился по всему зданию хостела. Возгорание длилось несколько часов – пожарным пришлось ломать металлоконструкции, чтобы попасть внутрь здания.

В поджоге изначально обвиняли 32-летнюю гражданку Польшу и 42-летнего жителя Хшанова. Женщину полиция отпустила, а мужчину обвиняют в поджоге. Задержанному грозит до 10 лет заключения под стражей.

В воскресенье, 5 июля, жуткий пожар произошел в Новой Каховке Херсонской области, где прозошло возгорание крыши многоэтажного дома.