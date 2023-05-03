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Создатель искусственного интеллекта сожалеет о разработке: ее может использовать Путин

Ангелина Подвысоцкая
3 мая 2023, 18:42 обновлено 3 мая, 19:05
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Джеффри Хинтон называет "кошмарным" сценарий, если российский диктатор или другой "плохой деятель" применит искусственный интеллект и роботов для своих целей.
Владимир Путин, искусственный интеллект
Путин может использовать искусственный интеллект для победы в войне / коллаж фото скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин может наделить роботов искусственным интеллектом, чтобы получить больше власти. Такой сценарий является "кошмаром". Об этом заявил разработчик искусственного интеллекта Джеффри Хинтон, сообщает The New York Times.

Ученый пожалел о своей разработке и предупредил об опасности. Он опасается, что "плохие фигуры" могут использовать новейшие технологии для победы в войнах или манипулирования электоратом.

"Это только наихудший сценарий - кошмарный сценарий. Вы можете себе представить, что, например, какой-то плохой деятель, как Путин, решил дать роботам возможность создавать собственные подцели вроде "Мне нужно получить больше власти", - сказал Джеффри Хилтон.

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Он добавил, что обучение искусственному интеллекту отличается от человеческого.

"Они (цифровые системы - Главред) могут обучаться отдельно, но мгновенно делиться своими знаниями. Таким образом, это как если бы у вас было 10 000 человек, и каждый раз, когда один человек чему-то учится, все узнают это автоматически. И именно поэтому эти чат-боты могут знать гораздо больше, чем любой человек", – добавил ученый.

Ранее компания Baykar Teknoloji показала новую модель ударного БПЛА Bayraktar – Baykar Kızılelma. Беспилотник оснащен реактивным двигателем и искусственным интеллектом. Аппарат может использоваться даже с палубы легкого авианосца.

Напомним, советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщал о том, что в Киеве размещалась система ПВО международного образца с искусственным интеллектом. Он определяет траектории полетов объектов и может срабатывать на опережение.

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