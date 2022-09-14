Заставят отдать власть: в РФ назвали кандидата на место Путина

Кремлевская верхушка будет убеждать Владимира Путина уйти с должности, говорит Марк Фейгин.
Президент РФ Владимир Путин может лишиться свой должности после провалов в войне против Украины.
Среди кремлевской верхушки уже обсуждают имя вероятного преемника. Об этом российский правозащитник Марк Фейгин рассказал в эфире Грошей.
Он подчеркнул, что на место Путина рассматривают кандидатуру нынешнего премьера РФ Михаила Мишустина.
"Безусловно, это Патрушев, это ФСБ, часть генералитета. Это в основном представители силовых ведомств. Те, кто принимает главные решения. Они будут убеждать Путина, что так будет лучше", - пояснил собеседник.
Он убежден в том, что кремлевская верхушка будет убеждать Путина уйти с должности, чтобы снять часть санкций против России, избежать позорного поражения.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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