Заставят отдать власть: в РФ назвали кандидата на место Путина

Владимир Путин и Михаил Мишустин / Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин может лишиться свой должности после провалов в войне против Украины.

Среди кремлевской верхушки уже обсуждают имя вероятного преемника. Об этом российский правозащитник Марк Фейгин рассказал в эфире Грошей.

Он подчеркнул, что на место Путина рассматривают кандидатуру нынешнего премьера РФ Михаила Мишустина.

Видео дня

"Безусловно, это Патрушев, это ФСБ, часть генералитета. Это в основном представители силовых ведомств. Те, кто принимает главные решения. Они будут убеждать Путина, что так будет лучше", - пояснил собеседник.

Он убежден в том, что кремлевская верхушка будет убеждать Путина уйти с должности, чтобы снять часть санкций против России, избежать позорного поражения.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

Читайте еще: