Заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху - стала известна реакция Меркель

От лица Ангелы Меркель выступила представитель немецкого Кабмина Ульрика Деммер.
Немецкий канцлер Ангела Меркель в разговоре с премьером-министром Армении Николом Пашиняном поддержала заявление Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона по военному конфликту в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщается на официальном сайте правительства ФРГ.
"Канцлер выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры", - цитируется заявление представителя немецкого Кабмина Ульрики Деммер.
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Нагорный Карабах - что было ранее:
- Главы государств-гарантов мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном – США, Россия и Франция – призвали в четверг, 1 октября, Ереван и Баку к возобновлению мирных переговоров.
- "Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - отмечается в совместном заявлении президентов США, РФ и Франции.
Автор: Дмитрий Видоменко