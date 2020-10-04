Заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху - стала известна реакция Меркель

Ангела Меркель / УНИАН

Немецкий канцлер Ангела Меркель в разговоре с премьером-министром Армении Николом Пашиняном поддержала заявление Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона по военному конфликту в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства ФРГ.

"Канцлер выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры", - цитируется заявление представителя немецкого Кабмина Ульрики Деммер.

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