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Жена Навального "сбежала" в Германию: СМИ назвали причину

10 февраля 2021, 20:48

Об отъезде из Росси Юлии Навальной стало известно днем, 10 февраля.

Юлия Навальная улетела из России / РИА Новости

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная 10 февраля прилетела в Германию.

Как сообщает издание Spiegel, со ссылкой на официальные круги, Юлия Навальная приземлилась во Франкфурт-на-Майне.

"Пока в российских СМИ распространялась версия, что жена Навального покинула родную страну из страха, в Берлине говорили о частном визите в Германию", — заявили в издании.

Однако предполагаемые сроки пребывания жени Навального в ФРГ не указываются.

Об отъезде из Росси Юлии Навальной стало известно днем, 10 февраля. При этом, жена российского оппозиционера, которого приговорили к 3,5 годам тюрьмы, не сообщала, что уезжает из России.

Также адвокат Навальной не подтвердила и не опровергла новости об отлете из Москвы в Германию.

"Я не знаю, мне она не сообщала", — прокомментировала Вероника Полякова.

Алексей и Юлия Навальные - о чем ранее сообщал Главред:

  • Юлия Навальная вернулась в Россию из Германии 17 января вместе со своим мужем. После этого ее задерживали на акциях протеста в поддержку ее мужа 23 и 31 января. После второго задержания ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.
  • 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному о замене ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше – политик осужден на 3,5 года. Суд учел время его пребывания под домашним арестом, вследствие чего Навального намерены отправить в колонию на 2,8 лет.
  • После митингов 23 января в отношении сторонников Навального возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, фигуранты дела распространяли призывы выйти на улицы, в результате чего среди собравшихся оказались несколько человек, больных коронавирусом.

Навальный новости Юлия Навальная
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