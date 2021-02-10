Жена Навального "сбежала" в Германию: СМИ назвали причину

Юлия Навальная улетела из России / РИА Новости

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная 10 февраля прилетела в Германию.

Как сообщает издание Spiegel, со ссылкой на официальные круги, Юлия Навальная приземлилась во Франкфурт-на-Майне.

"Пока в российских СМИ распространялась версия, что жена Навального покинула родную страну из страха, в Берлине говорили о частном визите в Германию", — заявили в издании.

Однако предполагаемые сроки пребывания жени Навального в ФРГ не указываются.

Об отъезде из Росси Юлии Навальной стало известно днем, 10 февраля. При этом, жена российского оппозиционера, которого приговорили к 3,5 годам тюрьмы, не сообщала, что уезжает из России.

Также адвокат Навальной не подтвердила и не опровергла новости об отлете из Москвы в Германию.

"Я не знаю, мне она не сообщала", — прокомментировала Вероника Полякова.

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