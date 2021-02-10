Жена Навального "сбежала" в Германию: СМИ назвали причину

Об отъезде из Росси Юлии Навальной стало известно днем, 10 февраля.
Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная 10 февраля прилетела в Германию.
Как сообщает издание Spiegel, со ссылкой на официальные круги, Юлия Навальная приземлилась во Франкфурт-на-Майне.
"Пока в российских СМИ распространялась версия, что жена Навального покинула родную страну из страха, в Берлине говорили о частном визите в Германию", — заявили в издании.
Однако предполагаемые сроки пребывания жени Навального в ФРГ не указываются.
Об отъезде из Росси Юлии Навальной стало известно днем, 10 февраля. При этом, жена российского оппозиционера, которого приговорили к 3,5 годам тюрьмы, не сообщала, что уезжает из России.
Также адвокат Навальной не подтвердила и не опровергла новости об отлете из Москвы в Германию.
"Я не знаю, мне она не сообщала", — прокомментировала Вероника Полякова.
Алексей и Юлия Навальные - о чем ранее сообщал Главред:
- Юлия Навальная вернулась в Россию из Германии 17 января вместе со своим мужем. После этого ее задерживали на акциях протеста в поддержку ее мужа 23 и 31 января. После второго задержания ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.
- 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному о замене ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше – политик осужден на 3,5 года. Суд учел время его пребывания под домашним арестом, вследствие чего Навального намерены отправить в колонию на 2,8 лет.
- После митингов 23 января в отношении сторонников Навального возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, фигуранты дела распространяли призывы выйти на улицы, в результате чего среди собравшихся оказались несколько человек, больных коронавирусом.