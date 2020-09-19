Жесткий разгон женского марша в Минске: стало известно о сотнях задержанных

Задержания протестующих в Минске / TUT.BY

По данным правозащитников, в Минске во время женского марша были задержаны более 300 человек.

Об этом идет речь в сообщении белорусского правозащитного центра Весна.

По данным центра Весна, уже известны 328 имен задержанных, список пополняется.

Среди задержанных – известные активисты и сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская.

Задержанных уже начали отпускать из отделений милиции.

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