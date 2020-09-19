Жесткий разгон женского марша в Минске: стало известно о сотнях задержанных

Список задержанных участников акций протеста пополняется.
По данным правозащитников, в Минске во время женского марша были задержаны более 300 человек.
Об этом идет речь в сообщении белорусского правозащитного центра Весна.
По данным центра Весна, уже известны 328 имен задержанных, список пополняется.
Среди задержанных – известные активисты и сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская.
Задержанных уже начали отпускать из отделений милиции.
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- Напомним, а Минске силовики разогнали женский марш.
- Силовики окружили участниц марша. Женщины, заблокированные силовиками, стояли в оцеплении и громко кричали.
- После этого их начали задерживать с применением силы. Участниц марша, которые сопротивлялись, волочили по асфальту.
Автор: Алексей Тычина