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Жесткий разгон женского марша в Минске: стало известно о сотнях задержанных

19 сентября 2020, 21:33

Список задержанных участников акций протеста пополняется.

Задержания протестующих в Минске / TUT.BY

По данным правозащитников, в Минске во время женского марша были задержаны более 300 человек.

Об этом идет речь в сообщении белорусского правозащитного центра Весна.

По данным центра Весна, уже известны 328 имен задержанных, список пополняется.

Среди задержанных – известные активисты и сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская.

Задержанных уже начали отпускать из отделений милиции.

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  • Напомним, а Минске силовики разогнали женский марш.
  • Силовики окружили участниц марша. Женщины, заблокированные силовиками, стояли в оцеплении и громко кричали.
  • После этого их начали задерживать с применением силы. Участниц марша, которые сопротивлялись, волочили по асфальту.
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