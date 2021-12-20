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Жесткое требование к России и никаких уступок: Польша призвала защитить Украину от нападения Москвы

20 декабря 2021, 14:56

Безопасность Украины остается главным вопросом, нельзя допустить нападения Москвы на Киев, сказал Анджей Дуда.

Анджей Дуда
Россия должна сделать шаг назад, нельзя допустить большой войны Москвы с Украиной - Дуда / Фото president.gov.ua

Безопасность Украины является приоритетным вопросом, никаких уступок в отношении России быть не должно. Нельзя допустить нападения Москвы на Киев, следует предотвратить подобный сценарий развития событий. Нужно требовать, чтобы Кремль сделал шаг назад. Только такая позиция поможет избежать конфронтации. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

В ходе совместного брифинга с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой он заявил, что вопрос безопасности украинского государства остается приоритетным. На уступки должна пойти Россия, которой следует "сделать шаг назад".

По его словам, нельзя допустить, чтобы произошло военное нападение России на Украину. Нужно приложить максимум усилий, чтобы избежать подобного развития событий. При этом нельзя допускать уступкой в отношении Москвы.

"Мы не должны позволить не только нападение, но и сделать все, чтобы предотвратить такую атаку. Я против любой политики уступок в отношении РФ... Мы должны требовать серьезный шаг назад от России, только такая позиция может предотвратить конфликт", - подчеркнул Анджей Дуда.

Войска РФ у границ Украины

В конце октября американские издания The Washington Post и Politico сообщили о стягивании Россией войск к границам Украины. В качестве подтверждения своих слов они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения военных подразделений.

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия сконцентрировала у границ 94 тысячи военных. Причем существует вероятность, при которой количество войск возрастет до 175 тысяч. В Киеве к такому сценарию готовы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что Москва после разговора Байдена и Путина усилила свое военное присутствие у границ Украины. Однако для наступления россиянам понадобится более 500-600 тысяч войск.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что передислокация войск РФ к границам Украины связана с якобы угрозой российским рубежам со стороны НАТО. Москва призывала к проведению встречи Путина с президентом США Байденом.

Переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря. По итогам разговора в Белом доме заявили, что Байден поддержал Украину и осудил усиление российских войск у границ государства. При этом он не предоставил Москве гарантии по поводу нерасширения НАТО на восток и отказа Киева от курса на Североатлантический альянс.

Президент Владимир Зеленский отверг идею отказа Украины от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ от украинских границ. Гарант подчеркнул, что в Киеве не верят гарантиям и обещаниям Москвы.

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