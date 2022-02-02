Жители только двух стран готовы отправить в Украину армию для защиты от РФ – опрос

Вторжение РФ в Украину считают вероятным, но мало кто хочет, чтобы их страна защищала украинцев / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Большинство жителей стран Запада считают вероятным нападение РФ в ближайшие два года. При этом лишь в двух государствах - США и Дании - поддержали отправку войск с целью защитить Украину в случае вторжения России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov EuroTrack+US, опубликованного 31 января.

Из европейских стран в этом опросе пиняли участие только Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Швеция и Дания. Жителей стран-соседей Украины не опрашивали.

Дания оказалась на первом месте по уровню поддержки Украины. Эта страна стала единственной среди европейских государств, в которой 38% респондентов заявили, что выступают за прямую военную поддержку Украины. При этом 29% опрошенных высказались против.

В США 35% американцев поддержали возможную отправку войск, а 28% - были против. К слову, поддерживают участие в боевых действиях в случае начала войны с Россией и республиканцы (43% против 28%), и демократы (39% против 25%).

Реклама

В Великобритании мнения разделились. Примерно по около 30% населения выступают и "за", и "против" использования прямой военной силы для защиты Украины.

Во Франции большинство жителей уверены, что их военные не должны помогать Украине - 36% против 26%. В Италии - похожая ситуация: 21% поддержал отправку войск с целью защитить Украину в случае вторжения России, 40% - выступили против.

Германия лидирует по количеству противников использования своих вооруженных сил для защиты Украины - их там около 52%.

Какие страны готовы защищать Украину от агрессии РФ - опрос / yougov.co.uk

Эксперты отметили: на Западе помнят, что Украина не является членом НАТО, поэтому там не считают своим долгом вставать на ее защиту.

Также европейцев и американцев попросили оценить риск вторжения РФ в Украину. Жители США более склонны к этой мысли – 62%, в Европе это мнение поддерживают 35% населения.

Американцы и европейцы склонны думать, что вторжение России в Украину вероятно в ближайшие два года / yougov.co.uk

Исследование провели в период с 12 по 26 января. Опросили 1695 британцев, 1206 французов, 2065 немцев, 1025 датчан, 1006 шведов, 1053 испанца, 1015 итальянцев и 1000 американцев.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заверила Украину в поддержке в случае вторжения российских войск. Однако Великобритания не планирует направлять боевые подразделения в нашу страну.

Президент США Джо Байден не планирует отвечать на возможное дальнейшее вторжение России в Украину отправкой в страну американских военных, сообщило издание пишет Associated Press. Причина отказа от непосредственного участия в российско-украинской войне проста - у США нет никаких договорных обязательств перед Украиной.

Читайте также: