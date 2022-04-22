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"Животный страх перед Путиным и Россией": Илларионов объяснил позицию Франции и Германии

22 апреля 2022, 05:00

Страх перед РФ парализует волю и сознание существенной части политических элит Европы, считает Андрей Илларионов.

Андрей Илларионов
Боязнь России со стороны Франции и Германии отчасти продиктована памятью об СССР – Илларионов / УНІАН

Позиция Германии и Франции во время войны России против Украины продиктована серьезным страхом государств перед Владимиром Путиным и Москвой. Боязнь в определенной степени унаследована от памяти об СССР и парализует волю и сознание существенной части политических элит Европы. Однако Берлин уже, по крайней мере, на уровне риторики показывает изменение своего отношения к кремлевскому режиму. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В чате на Главреде в ответ на вопрос о том, почему Франция и Германия боятся Путина и "пресмыкаются" перед Россией, он сказал, что Берлин и Париж испытывают "животный страх" перед российским государством и Путиным. Отчасти подобная боязнь идет от памяти об СССР. Страх сковывает волю и сознание существенной части европейских политических элит.

Читайте такжеПока армия Украины не разгромит войска РФ, Путин вряд ли окажется в тюрьме или Гааге – Илларионов"Это страх, они испытывают животный страх перед Путиным и Россией. В какой-то степени этот страх унаследован от памяти о Советском Союзе. Он парализует волю и сознание значительной части европейских политических элит", - сказал Илларионов.

Также он добавил, что сейчас уже наблюдаются перемены в политике Германии. Сегодня Берлин начинает показывать другое отношение к преступному поведению режима Путина.

"При этом следует отметить, что в Германии в лице нынешнего канцлера мы наблюдаем заметный отход от политики Ангелы Меркель. И сегодняшняя Германия уже точно на словах (и постепенно на деле) начинает демонстрировать другое отношение к криминальному поведению путинского режима", - подчеркнул Андрей Илларионов.

Илларионов о войне России против Украины

Российский экономист Андрей Илларионов ранее рассказал о том, что если ВСУ удастся одержать победу над войсками РФ на поле боя, положение Украины в мире существенно изменится. Такие организации, как НАТО, будут сами стремиться к сотрудничеству с Киевом. Украинское государство получит такое мировое влияние, о котором никто и никогда не мечтал.

Илларионов считает, что если рассматривать войну России против Украины в контексте длительного противостояния, начиная с попытки оккупации Тузлы в 2003 году и эпизодов военных действий различной интенсивности, можно придти к выводу, согласно которому у Киева есть шансы на возвращение захваченных Крыма и Донбасса.

Кроме того, по мнению Илларионова, война в Украине не прекратится в ближайшие недели. Даже если украинской армии удастся отбить наступление оккупантов в Харьковской и Запорожской областях, боевые действия не закончатся. Не исключено, что будет новое наступление со стороны РФ.

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