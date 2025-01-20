"Зрада" от Трампа: почему на инаугурации не упомянули Украину – экс-глава МИД

Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс убедили Дональда Трампа изменить инаугурационную речь.

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Дональд Трамп изменил свою инаугурационную речь / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп не упомянул Украину и говорил только о США

Два человека убедили Трампа изменить инаугурационную речь

Дональд Трамп в своей инаугурационной речи не упомянул Украину потому что говорил исключительно о своей стране, следуя логике главы Соединенных Штатов, заявил бывший глава МИД Павел Климкин.

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"Здесь не нужно искать "зраду", логика речи — говорить только о США. Трамп говорил только о США", — подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

При этом дипломат напомнил, что ранее Трамп десятки раз заявлял о том, что будет работать над прекращением войны в Украине.

"Это действительно вопрос уважения для него. Я переживаю, что Путин в смысле "дзюдо" будет пытаться это использовать... Мы знаем, что команда Трампа работает над звонком Путину. Он не фанат компромиссов Ему хочется быть Трампом-миротворцем. Он прекрасно понимает спрос на мир, который есть в мире", — добавил Климкин.

Что известно о подготовке инаугурационной речи Трампа

Как пишет издание The Washington Post, Трамп заявил, что Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс убедили его изменить инаугурационную речь, поэтому ему пришлось опустить некоторые спорные темы.

"Я собирался поговорить о заложниках 6 января (обвиняемые в штурме Капитолия 6 января 2021 года)", — сказал он и добавил, что отказался от этого.

По его словам, ему также сказали не говорить о законодателях в специальном комитете, который расследовал беспорядки 6 января 2021 года. Он сказал, что они виновны в "преступлениях" и что он разгневан помилованиями Байдена.

Также, добавляет издание, президент начал длинную тираду о своих политических оппонентах, которую, по его словам, Вэнс и Мелания Трамп убедили его не включать в основную речь.

Отмечается, что Трамп выступал без телесуфлера, поэтому его заявления были импровизированными. Также он сказал своему вице-президенту, что речь перед толпой получилась лучше, чем та, которую он произнес после принятия присяги, добавило издание.

Напомним, в ходе своей инаугурации 20 января Трамп сделал ряд очень важных заявлений. Трамп заявил, что "прямо сейчас началась золотая эра Америки". Он утверждает, что с сегодняшнего дня США будут процветать, станут сильными и безопасными.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп намерен начать массовые депортации нелегальных мигрантов уже на следующий день после своей инаугурации. Первая волна операций начнется в Чикаго, с участием 100-200 офицеров иммиграционной службы.

Ранее сообщалось, что перед инаугурацией Байден помиловал ряд чиновников. Среди помилованным Байденом - Марк Милли, который называл Трампа "фашистом".

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Кто такой Павел Климкин? Павел Анатольевич Климкин - украинский государственный деятель и дипломат российского происхождения, Чрезвычайный и Полномочный Посол, с 19 июня 2014 по 29 августа 2019 года - министр иностранных дел Украины в первом и втором правительствах Арсения Яценюка и в правительстве Владимира Гройсмана, пишет Википедия.

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