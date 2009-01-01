Кот Шрёдера и моральная неразборчивость Запада

Если ты поддерживаешь Путина, то рано или поздно ты окажешься в "Газпроме".
А это именно напоминание о связях партийного истеблишмента, а не о самом Шрёдере. Многие руководители СДПГ не раз демонстрировали свою готовность к пониманию кремлевских интересов. И, конечно, объясняли эту свою готовность идеологией и стремлением сохранить мир в Европе.
Но случай Шрёдера великолепно доказывает, что дело не в идеологии и не в мире. Кот Шрёдера — это деньги. Бывший федеральный канцлер сотрудничает с Россией не в каких-то там центрах защиты мира и поддержки гражданского общества. Нет, Шрёдера используют именно там, где можно заработать. Так было с проектами "Газпрома" и так происходит с "Роснефтью".
Проблема многих представителей западных элит — в том, чтобы вместо внедрения в российское создание цивилизованных правил игры, они сами предпочли жить по российским правилам. Проще говоря — по правилам получения огромных денег без каких-либо усилий и ценностных ограничений. Можно было бы назвать эти правила правилами "зоны" и бандитизма. Но на самом деле — учитывая служебное происхождение работодателей Шрёдера это правила ГУЛАГа. Шрёдер — служитель лагерной экономики. Западные политики, которые хотят договориться с Россией без изменения ею своих подходов к политике, которые хотят заключить "сделку" — сторонники диктатуры и мракобесия. И никакая должность, на которую их избирает доверчивый избиратель, не может защитить их от признания этого просто факта.
Ты можешь быть президентом, канцлером и министром. Но если ты поддерживаешь Путина, то рано или поздно ты окажешься в "Газпроме".
фото: kremlin.ru