Готовность бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера войти в совет директоров компании "Роснефть" вызвала естественное возмущение в политических кругах Германии. Шрёдер напомнил о себе и своих кремлевских связях как раз накануне парламентских выборов в ФРГ. Социал-демократы, последним канцлером которых и был российский наемник, пытаются бороться с ХДС, партией канцлера Ангелы Меркель. И очередное напоминание о связях партийного истеблишмента с Кремлем им совершенно не нужно.

А это именно напоминание о связях партийного истеблишмента, а не о самом Шрёдере. Многие руководители СДПГ не раз демонстрировали свою готовность к пониманию кремлевских интересов. И, конечно, объясняли эту свою готовность идеологией и стремлением сохранить мир в Европе.

Но случай Шрёдера великолепно доказывает, что дело не в идеологии и не в мире. Кот Шрёдера — это деньги. Бывший федеральный канцлер сотрудничает с Россией не в каких-то там центрах защиты мира и поддержки гражданского общества. Нет, Шрёдера используют именно там, где можно заработать. Так было с проектами "Газпрома" и так происходит с "Роснефтью".

Проблема многих представителей западных элит — в том, чтобы вместо внедрения в российское создание цивилизованных правил игры, они сами предпочли жить по российским правилам. Проще говоря — по правилам получения огромных денег без каких-либо усилий и ценностных ограничений. Можно было бы назвать эти правила правилами "зоны" и бандитизма. Но на самом деле — учитывая служебное происхождение работодателей Шрёдера это правила ГУЛАГа. Шрёдер — служитель лагерной экономики. Западные политики, которые хотят договориться с Россией без изменения ею своих подходов к политике, которые хотят заключить "сделку" — сторонники диктатуры и мракобесия. И никакая должность, на которую их избирает доверчивый избиратель, не может защитить их от признания этого просто факта.

Ты можешь быть президентом, канцлером и министром. Но если ты поддерживаешь Путина, то рано или поздно ты окажешься в "Газпроме".

фото: kremlin.ru