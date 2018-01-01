Совковая привычка радоваться горю врага

Реакция украинцев на крушение АН-148 в России еще раз показала, что мы до сих пор не избавились от старой совковой привычки.

Советские люди искренне радовались каждому упавшему боингу, и всякой разрушительной природной стихии в стане врага Reuters

Жизнь в совке была прекрасной. Весь остальной мир влачил жалкое существование. Африканские дети страдали от ужасов апартеида. Латиноамериканские - от Пиночета. Старый Свет задыхался от смога и умирал от наркотиков. Новый Свет - от уличной преступности и ку-клукс-клана.

Советские газеты рассказывали про землетрясения, торнадо и наводнения у буржуев. Про террористические акты, взрывы и пожары в странах загнивающей капиталистической системы. Советские люди искренне радовались каждому упавшему боингу, и всякой разрушительной природной стихии в стане врага.

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