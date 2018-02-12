Совковая привычка радоваться горю врага

Реакция украинцев на крушение АН-148 в России еще раз показала, что мы до сих пор не избавились от старой совковой привычки.
Жизнь в совке была прекрасной. Весь остальной мир влачил жалкое существование. Африканские дети страдали от ужасов апартеида. Латиноамериканские - от Пиночета. Старый Свет задыхался от смога и умирал от наркотиков. Новый Свет - от уличной преступности и ку-клукс-клана.
Советские газеты рассказывали про землетрясения, торнадо и наводнения у буржуев. Про террористические акты, взрывы и пожары в странах загнивающей капиталистической системы. Советские люди искренне радовались каждому упавшему боингу, и всякой разрушительной природной стихии в стане врага.
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Иногда, правда, бескорыстная радость советского человека омрачалась добровольными взносами в советский же фонд мира. "Как же так, - возмущались несознательные беспартийные, - за что рупь платим, когда даже силы природы и все террористы мира на нашей стороне!"
Совок давно почил в бозе. Но мы по привычке радуемся случайному горю врага. Радуемся, когда враг нашего врага нашему врагу фингал поставит. И рупь нам по-прежнему жалко. Бить врага сами мы никак не хотим.
Юрий Касьянов, волонтер, активист