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Игорь Романенко

Игорь Романенко

Военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Сегодня 15:00 live Текущий чат

   
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  • alrom
    Сегодня, 14:00
    Сейчас вновь активизировалась дискуссия о введении военного положения на Донбассе. Ваша оценка: нужно ли это в данный момент? Что это даст, как повлияет на ситуацию?
  • terentij
    Сегодня, 13:33
    Как вы считаете, после примеров "Гиви" и "Моторолы" поубавится ли желание у других боевиков и "российских отпускников" занимать какие-то должности в иерархии "республик"?
    Однозначно - да. Более того, "Гиви", в то время еще живой, видел, каким образом и что произошло с "Моторолой", и после этого понимал, что он один из очередных, причем в ближайшее время, начал продавать свою недвижимость (гаражи, квартиры), отправлять родственников с территории Донбасса в Россию и принимать меры по усилению безопасности. Однако это его не спасло, и справедливое возмездие настигло его в его же кабинете. В связи с этим вопросом хотелось бы отметить, что все террористы, которые действуют на территории Украины, в том числе временно оккупированных территориях, особенно это касается лидеров боевиков, несут ответственность по законодательству Украины, и для этого должны активно работать наши соответствующие органы. Прежде всего, восстановленная Военная прокуратура (которая была уничтожена вместе с военными судами во времена Януковича). Также должны быть возрождены военные суды. Эти структуры именно военные, потому что в условиях фактической войны особенно остро встал вопрос юридического обеспечения всех аспектов ведения войны в нашем государстве. К сожалению, надо отметить повысившуюся активность соответствующих органов РФ в лице Следственного комитета по последним событиям (на примере Авдеевки), которые позволяют себе возбуждать дела против руководства наших частей, действующих в этом районе. С другой стороны, россияне прилагают усилия к подрыву стабильности в действиях наших военных руководителей, используя своих агентов в нашей стране, проводя соответствующую работу с различными слоями населения Украины, волонтерами и даже военнослужащими. Пример: организация давления на суд, который ведет дело по сбитию ИЛ-76 по генералу Назарову Виктору Николаевичу. Прилагается максимум усилий, чтобы, используя давление во всем спектре, добиться фальсификации проведения экспертиз, необъективного освешения событий отдельными СМИ, давления определенной части общественности и убитых горем родственников, чтобы, не зависимо от объективных обстоятельств, однозначно осудить генерала. И вопрос для меня здесь не столько в ситуации, что генерал должен прикрывать генерала, а в том, чтобы в украинском возрожджающемся государстве рождались новые объективные суды (в том числе военные прокуратура и суд), которые бы квалифицированно давали оценку действиям наших военнослужащих, представителей силовых структур, граждан государства, связанных с военной сферой, не зависимо от ранга и должности - от рядового до генерала, потому что в моем представлении и тот, и другой являются солдатами своей родины, своего народа. Только у рядового ответственность за выполнение боевой задачи на уровне одного человека и одной жизни, а у генерала - тысяч и десятков тысяч военнослужащих, а по совокупности и ответственноть за безопасность и существование нашего государства в условиях войны.
  • tomas
    Сегодня, 12:47
    возможны ли в россии досрочные выборы президента в 2017 году, а не 2018? вы верите, что выборы, когда бы они ни произошли, что-то изменят, что к власть придет кто-то не из путинской компании?иными словами, насколько большой сейчас запрос в российском обществе на политиков, исповедующих демократические ценности?
    С учетом состояния общества, описываемого соцопросами (даже с учетом их заангажированности), на текущий момент можно констатировать, что пропагандистски обработанное общество Российской ФЕдерации в своем большиснтве не готово к изменениям в руководстве государства в лице Путина и поддержке демократических структур своего государства. В связи с этим проведения досрочных выборов Путиным не планируется, следовательно, не стоит их ожидать в ближайшее время.
  • vitalij
    Сегодня, 12:46
    чи можуть за ліквідацією "гіві", "мотороли" тощо справді стояти українські дрг?
    Відповідь на такі питання не можливі як офіційними особами, і мною як експертом. люди, які відслідковують ситуацію, які обмірковують інформацію щодо цього, повинні самі робити відповідні висновки. Особисто я підтримую ізраїльський підхід вирішення питання по злочинцях своєї держави як після Другої світової війни, так і на поточний час. Їх треба засуджувати судами своєї держави і приводити вирок до виконання, де б вони не перебували, і скільки б часу не минуло від моменту скоєння ними злочину.
  • y-grek
    Сегодня, 12:44
    Який сенс оголошувати на Донбасі "режими тиші", якщо вони жодного разу так і не виконувалися? Хто зацікавлений щоразу у зривах цих домовленостей, якщо об'єктивно?
  • joker
    Сегодня, 12:42
    Як ви гадаєте, які наслідки будуть для України і світу, якщо Путін і Трамп: а) дружитимуть, б) будуть протистояти один одному?
  • joker
    Сегодня, 12:42
    Якщо "Мінськ" уже довів свою неспроможність. То - що далі, яка альтернатива, як тоді "розрулювати" ситуацію? Тільки шляхом сили?
  • joker
    Сегодня, 12:41
    Чому пробуксовує "мінський формат", і чому так вперто сліпими лишаються західні політики, які продовжують повторювати, що виконання Мінських угод - це єдиний шлях до миру в Україні, і чому так вперто українське керівництво зациклилося саме на Мінську?
  • kondor
    Сегодня, 12:30
    Как должно действовать украинское командование, военачальники, чтобы как можно скорее завершить войну на Донбассе? И демонстрирует ли оно, по-вашему, реальное стремление закончить войну поскорее?
  • MistF
    Сегодня, 12:02
    Сейчас инициируется проведение встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИДов. А как вы считаете, есть ли вообще смысл в переговорах по Донбассу? Готова ли Россия договариваться, в принципе? Если да, то - по каким именно вопросам она будет не только договариваться, но и выполнять эти договоренности?
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