Китай и США поставили крест на российском газе: откроют завод по производству СПГ

Мощность СПГ-завода составит 20 миллионов тонн сжиженного газа в год.

Китай и США откроют завода по производству СПГ prlog.org

Китай и США подписали соглашение о развитии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске.

По сообщению Bloomberg, проект оценивается в 43 миллиарда долларов, он может стать одной из альтернатив российскому газопроводу "Сила Сибири", пишет lenta.ru.

Мощность СПГ-завода составит 20 миллионов тонн сжиженного газа в год (примерно 27,6 миллиардов кубометров). Соглашение подписано в ходе визита президента США Дональда Трампа в Пекин.

Китайская China Petrochemical Corp., более известная как Sinopec Group, и американская Alaska Gasline Development Corp. подписали соглашение и одобрили план, который позволит поставлять СПГ в Китай. Согласно плану, от северных месторождений на Аляске будет проложен газопровод протяженностью 800 миль до завода СПГ на юге штата, откуда сжиженный газ можно будет погрузить на танкеры и отправить в Китай. В проекте также участвуют власти штата Аляска, China Investment Corp. и Bank of China Ltd.

Реализация плана одобрена сторонами не до конца. "Есть еще несколько важных шагов, чтобы достигнуть финального соглашения, хотя текущий договор — уже прорыв, все пять необходимых представителей поставили свои подписи: покупатель, заемщик, инвестор, девелопер и власти штата", — рассказал губернатор Аляски Билл Уокер.

Глава штата также отметил, что все стороны сделки договорились сотрудничать в вопросах продвижения, финансах и одобрения проекта со стороны властей США. Строительством газопровода с севера на юг займется Alaska Gasline. Президент компании Кит Мейер сообщил, что Sinopec может принять участие в строительстве в обмен на 75 процентов газа, поставляемого по нему.

Напомним, ранее сообщалось, что в США грядет газовая революция.