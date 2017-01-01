Нацбанк резко повысил учетную ставку и не исключает жестких мер

Жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции, считают в НБУ.
Кроме того, в дальнейшем в случае отсутствия признаков снижения инфляционного давления планируется проводить жесткую монетарную политику, говорится в материалах НБУ.
Отмечается, что более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возврату в целевой диапазон в середине 2019 года.
Напомним, ранее Национальный банк Украины снижал учетную ставку до 12,5% годовых.