Нацбанк резко повысил учетную ставку и не исключает жестких мер

Жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции, считают в НБУ.

Нацбанк резко повысил учетную ставку фото: vlasti.net

C 26 января 2018 года Национальный банк Украины повышает учетную ставку на 1,5 процентного пункта — до 16% годовых с уровня 14,5% годовых, до которого регулятор повысил ставку с 15 декабря 2017 года.

Кроме того, в дальнейшем в случае отсутствия признаков снижения инфляционного давления планируется проводить жесткую монетарную политику, говорится в материалах НБУ.

Отмечается, что более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возврату в целевой диапазон в середине 2019 года.

Напомним, ранее Национальный банк Украины снижал учетную ставку до 12,5% годовых.