"Нафтогаз" засекретил фамилии менеджеров, получивших миллионные премии

Всего премию получил 41 человек.

Андрей Коболев (слева) и Юрий Витренко УНИАН

В НАК "Нафтогаз Украины" отказались назвать фамилии сотрудников, получивших премии на общую сумму $ 46,3 милиона за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"В перечень сотрудников компании, которые получили премию, включено 41 лицо, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата. Этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого работника", - говорится в ответе на запрос агентства.

На вопрос о фамилиях получателей премии в "Нафтогазе" ответить отказались.

"Запрашиваемая информация относится к персональным данным и является конфиденциальной", - констатировали чиновники НАК "Нафтогаз Украины".

В конце мая стало известно, что "Нафтогаз" выплатит сотрудникам компании премию в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпром". Наблюдательный совет компании решил выплатить сотрудникам $ 46,3 млн, что составляет 1 процент от суммы выигрыша в суде.

Всего сотрудники НАК получили $ 21 млн. Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев получил $ 7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $ 6 млн. "Остальная часть премии, приблизительно $ 25 млн, она будет уплачена только после того, как будут получены деньги от "Газпрома", - пояснил Витренко.

Сообщение приобрело широкий общественный резонанс, а премьер-министр Владимир Гройсман назвал суммы выплат "перегибом".

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