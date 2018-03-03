Коболев опубликовал данные об экономии газа по всей Украине

Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев опубликовал данные об экономии газа по всей стране.

"Украинцы — вы невероятные! Спасибо за вашу помощь и поддержку", — написал Коболев в своем Facebook.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил о том, что в Украине критическая ситуация с газом, которая возникла из-за действий российского газового монополиста "Газпрома", преодолена.

"Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину.

В свою очередь, Кабинет министров с пятницы, 2 марта, на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике. "Нафтогаз" с 3 марта решил в пять раз увеличить объем импорта природного газа из стран ЕС для восполнения дефицита газа в газотранспортной системе.