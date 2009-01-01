Продвижение Украины в рейтинге Moody's — сомнительное достижение или "перемога"?

Экономисты объяснили, почему агентство Moody's повысило рейтинг Украины, и является ли это поводом для радости.

О том, что рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Украины, президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман сообщили украинцам как о существенном достижении и поводе для гордости. Так, глава украинского государства заявил , что это событие свидетельствует о том, что "наша страна встала на путь коренных преобразований и уже с него не свернет". А глава правительства, в свою очередь, поспешил сообщить : "Мы гордимся тем, что международное агентство признало наши достижения в сфере прозрачности газового сектора, государственных закупок, в налогообложении, банковском секторе. И мы понимаем, что наши партнеры ожидают реализации уже заявленных правительством реформ, в частности, пенсионной системы, приватизации, земельных отношений. Мы были и остаемся отданными курсу изменений ради будущего государства и улучшения благосостояния граждан".

Однако следует отметить, что речь идет о повышении рейтинга Украины от агентства Moody's впервые за два года всего на одну ступень — с Саа3 до Саа2, что, попросту говоря, значит изменение оценки "три с минусом" на "три".

"Обновление суверенного рейтинга Украины до Caa2 основано на следующих ключевых факторах: кумулятивное влияние структурных реформ, которые, если они будут устойчивыми, как ожидается, улучшат динамику государственного долга; значительное укрепление позиций Украины на международной арене", — объяснило агентство.

По словам Гройсмана, "успех реформ, в частности, на макроуровне, даст возможность не только возобновить и нарастить экономическую мощь, но и справиться с прогнозной долговой нагрузкой в 2019-м и дальнейших годах, когда Украине придется возвращать долги предыдущих периодов".

Опрошенные "Главредом" экономисты считают, что к данному факту следует относиться спокойно — его не следует воспринимать ни как победу, ни как "зраду". Да, международное агентство увидело незначительные изменения к лучшему в Украине, но они пока настолько малы, что их не стоит рассматривать как существенное достижение, способное повлечь за собой большие перемены.

Эксперты рассказали, что значит повышение рейтинга Украины от Moody's, и с чем связана такая оценка агентства.

Василий Юрчишин Василий Юрчишин:

Не нужно преувеличивать значение повышения рейтинга Украины агентством Moody's до уровня Саа2. Ведь Украина по-прежнему остается в той части рейтинга, которая носит спекулятивный характер, причем довольно негативный. Поэтому нельзя утверждать, что это какая-то победа.

Ведь пока что мы не достигли стабильности и должного роста, к сожалению. Украинская экономика все еще остается разбалансированной, в том числе в значительной степени из-за российской агрессии.

Вместе с тем, не стоит и недооценивать этот факт. Я даже думаю, что полезно воспринимать такой сигнал как позитивный. Ведь это указывает на то, что международные инвесторы признаю́т, что, вопреки сложностям, провала украинской экономики не произошло, что есть некоторые подвижки, направленные на улучшение экономического состояния, прежде всего, макроэкономической стабильности, что происходит некоторое укрепление национальной валюты, повышается наполнение резервов, а бюджетные и платежные дефициты — незначительны. Думаю, именно эти моменты принимаются во внимание международными инвесторами.

Подтверждением таких тенденций (слабых, но все-таки тенденций к улучшению) является то, что на международных рынках наши еврооблигации (прежде всего, те, которые были реструктуризированы) выросли в рыночной цене. Соответственно, это свидетельствует о том, что инвесторы видят определенный потенциал к улучшению.

Так что нынешнее повышение Украины в рейтинге Moody's — это не "перемога" и не "зрада". К этому нужно относиться спокойно, как к одному из рабочих моментов. И лучше на этом не акцентировать внимание ни как на значительном достижении, ни как на "зраде". Лучше воспринимать это как один из незначительных, но позитивных сигналов.

Ярослав Жалило Главред Ярослав Жалило:

В данном случае речь идет не о повышении рейтинга Украины, а об улучшении ожиданий рейтинга Moody's. Повышение на одну ступень от Саа3 до Саа2 — это все равно плохой рейтинг. Речь идет лишь о позитивной динамике в ожиданиях, которые Moody's выстраивает в отношении экономики Украины.

На мой взгляд, это совершенно логичный шаг, связанный с тем, что Украина демонстрирует достаточный уровень финансовой стабильности, стабильность национальной валюты и позитивную экономическую динамику. Все это не может не сказаться на рейтингах.

К тому же, у нас решены проблемы, связанные с обслуживанием внешних долгов. Мы помним, что была проведена реструктуризация долга в прошлом году, и шлейф негативного влияния реструктуризации, безусловно, понизил рейтинг Украины. Но этот шлейф должен был рано или поздно закончиться, что и произошло сейчас. И теперь ситуация с внешним долгом стабильна.

Так что сейчас улучшение ожиданий по рейтингу отражает позитивный тренд в экономике Украины. Не думаю, что это будет иметь хоть какое-то решающее влияние и приведет к каким-либо положительным изменениям. Например, вряд ли Украина сможет выходить на рынки внешних займов. Потому что пока не будет продемонстрировано, что мы надлежащим образом выполняем решения по реструктуризации, которые были приняты ранее, вряд ли Украина сможет эффективно привлекать средства, потому что ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) — в бо́льших размерах.

Наверное, именно этот факт незначительного повышения оценок Moody's должен как-то улучшить отношение к Украине со стороны потенциальных партнеров и инвесторов. Учитывая, что информация об Украине очень ограничена в мире, теперь они видят, что динамика сейчас позитивна, что экономика не разрушается и не падает так, как об этом активно говорят российские СМИ.

Тенденция положительная, но преподносить это как огромную победу я бы не стал. Это лишь один из признаков того, что экономика Украины постепенно восстанавливается после глубокого кризиса. То есть, это отражение определенных объективных вещей, в частности, того, что есть некоторая положительная динамика. Но каких-то решающих и позитивных сдвигов от этого ожидать не стоит.

Александр Охрименко Александр Охрименко:

Прежде всего, отмечу, что если посмотреть рейтинг Гондураса, составленный агентством Moody's, то он намного выше, чем у Украины: если у нас это Саа2, то у Гондураса — В2. Как вы понимаете, самый высокий рейтинг — это Ааа (такой, например, у США). То есть сейчас уровень Украины такой же, как у Венесуэлы, Сальвадора и т.д.

Moody's — несколько бюрократическое агентство. Из всех рейтинговых агентств — это самый большой бюрократ. Moody's это делает для того, чтобы к нему было меньше претензий.

Почему Moody's повысило рейтинг Украины? Агентство увидело, что Украина в 2016 и 2017 годах своевременно погашала все внешние долги. Так, например, у нас в июле даже был погашен кредит МВФ — 400 миллионов долларов, плюс проценты. То есть Moody's поднял рейтинг Украины на одну ступень, руководствуясь исключительно формальными признаками.

Вообще, агентство не имеет права поднимать рейтинг государству больше, чем на одну ступень — такова процедура.

Таким образом, агентство Moody's просто подтвердило, что Украина сегодня своевременно погашает проценты и кредиты МВФ. Это и все, о чем говорит данный рейтинг. И если так случится, что Украина начнет задерживать выплаты по долгам, ее рейтинг будет понижен. Так что фактически это индикатор того, как страна возвращает долги.

В целом, повторюсь, Саа2 — это очень низкий рейтинг, ниже, чем у Гондураса. Украине необходим рейтинг не просто В, а Вbb или хотя бы Bb. Когда-то, еще до 2008 года, у Украины был такой рейтинг, и это было очень позитивно, и тогда должным образом к нашей стране относились инвесторы. Потому что даже просто В — это маловато. Потому это повышение рейтинга на одну ступень существенно никак и ни на что не может повлиять, потому что, как правило, зарубежные инвесторы обращают внимание и покупают ценные бумаги, если рейтинг страны хотя бы B2. А если у страны рейтинг С, то инвесторы это расценивают как преддефолтное состояние и преддефолтный рейтинг.

Надежда Майная