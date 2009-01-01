Российские производители не могут обойтись без украинских продуктов — замглавы МЭРТ Микольская

Украинская продукция даже после уплаты ввозной пошлины остается более выгодной.

Украинские компании продолжают поставлять продукцию в Россию, потому что на нее существует спрос.

Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли Наталия Микольская в интервью "Интерфакс-Украина".

"Когда искусственно обрубают торговые отношения между странами, компаниям необходимо некоторое время, чтобы переориентироваться на поставки из других стран. Российские импортеры сначала попробовали, возможно ли покупать аналоги украинской продукции в других странах. Оказалось, что украинская продукция даже после уплаты ввозной пошлины остается более выгодной. Статистика роста украинского экспорта подтверждает, что российские производители не могут обойтись без украинских продуктов, которые являются частью их производственного процесса или продукцией потребления", — сказала она.

"Значительная часть украинских компаний после закрытия российского рынка переориентировалась на другие направления. Но это исторический рынок. Недавно я общалась с представителями одной украинской компании, которая поставляет сложную машиностроительную технику на разные континенты. Раньше она ее поставляла и в Россию, потом на год поставки туда остановились. Но российские покупатели обратились с просьбой возобновить поставки, так как это для них наиболее выгодный вариант. Компания приняла решение вернуться на российский рынок ввиду спроса, хотя за год успела найти и другие рынки", — рассказала чиновник.

"Импорт из России вырос в основном за счет поставок минеральных продуктов, продукции химической промышленности — в частности, удобрений, сырья, из которого мы изготавливаем уже готовую продукцию. Есть рост по промышленным товарам, продукции машиностроения", — информирует Микольская.

Напомним, российскую экономику накрыла волна банкротств.