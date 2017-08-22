Российскую экономику накрыла волна банкротств

Рекордный за три года экономический рост, обнаруженный в России Росстатом, сопровождается заметным увеличением числа и интенсивности банкротств в реальном секторе российской экономики.

Об этом пишет ghall.

По итогам второго квартала 3326 компаний признали себя неплатежеспособными и покинули рынок. Это рекордное количество как минимум за 10 лет — по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 5,4%, если сравнивать с 2012 годом — на треть, уровень 2007-го года при этом превышен втрое, следует из данных ЦМАКП.

Рост количества банкроств продолжается третий квартал подряд — ровно столько, сколько, согласно официальной статистике, находится в фазе восстановления российский ВВП.

Волна банкротств накрыла практически все сектора экономики и обошла стороной лишь сегмент финансовых услуг.

Хуже всего обстоят дела в строительстве, которое упало на 20% за время кризиса из-за сжатия платежеспособного спроса, сокращения госзаказа и давления налоговых органов. Деловой климат в отрасли сейчас худший за 10 лет, количество компаний, у которых бизнес растет на 16% меньше тех, у кого падает объем заказов и число занятых.

Как итог: 632 строительные компании объявили себя банкротами во втором квартале, 1260 — с начала года. Оба показателя рекордные за все время доступной статистики. Уровень 2012-го года они превышают на 40%, а 2007-го года — более чем в 5 раз.

На фоне продолжающегося падения реальных доходов населения сжимается сектор коммерческих услуг: 647 юрлиц объявили себя неплатежеспособными за апрель-июнь, 1185 — с начала года. Это также 10-летние рекорды, следует из данных ЦМАКП.

"Затяжной характер кризиса обостряет ситуацию в отраслях с наибольшим сжатием рынков", — говорится в докладе: реальный сектор стагнирует, несмотря на "допинг" от поднявшихся цен на нефть. Обнищание населения, доходы которого в реальном выражении падают почти три года подряд, накладывается на недоступность банковских кредитов и высокие ставки по займам, которые удерживает своей консервативной политикой российский ЦБ.

Максимальный рост числа банкротств — на 84% — выявлен в металлургии: 92 за квартал и 154 с начала года. За последние 10 лет значения выше были лишь в 2010 году.

Происходящее отчасти — следствие дыры в федеральном бюджете, которую Минфин закрывает за счет давления на частный бизнес: сборы по НДС выросли на 10%, по налогу на прибыль — на 16%, тогда как сама прибыль в экономике снижается вместе с рентабельностью любого бизнеса, кроме добычи сырья и его транспортировки за рубеж.

Очевидно, казну пополняют за счет политики по улучшению администрирования налогов и повышения их собираемости, объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: речь идет о проверках ФНС, по итогам которых несырьевому бизнесу доначисляются суммы платежей.

По данным Счетной палаты, объем таких поступлений в бюджет увеличился почти на 20%, до 214,4 млрд рублей.

Одновременно государство продолжает экспансию, выжигая конкуренцию на рынках и выдавливая с них частный бизнес: под госконтролем, по данным ФАС, находится 70% экономики (против 35% 10 лет назад).

Это "сокращает пространство для предпринимательской активности", констатирует замдиректора "Центра развития" ВШЭ Сергей Смирнов.

По итогам первого полугодия Росстат оценил рост ВВП на 2,5%, но картина "несколько более радужная, чем она есть на самом деле", считает Смирнов: помогают эффект низкой базы и взлет цен на нефть почти на 15 долларов.

Если бы рост нефтяного рынка оказался бы устойчивым, "российская экономика, конечно, получила бы новую дозу "допинга", но надежда на это не слишком велика, особенно если иметь в виду долгосрочную перспективу", добавляет экспер.

Напомним, к 2018 году российские регионы окажутся на грани дефолта.