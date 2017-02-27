У Путина не готовы открыть российский рынок для оккупированного Донбасса

В Кремле отказались отвечать на вопрос о готовности открыть рынок для поставок на российский рынок угля и металла с оккупированного Донбасса.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Я не могу ничего сейчас сказать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли открыт рынок РФ для угля и метала из ОРДЛО. Он подчеркнул, что в этой ситуации можно сказать только то, что в Москве уже говорили неоднократно.

"Транспортная блокада, которая имеет место в эти дни, серьезно дестабилизирует ситуацию, она мешает процессу урегулирования, мешает деэскалации ситуации, особенно на линии соприкосновения сторон на Донбассе", — сказал он.

По его словам, такая ситуация мешает реализации Минских соглашений: "Неспособность или нежелание Киева избавиться от этой транспортной блокады вызывает недоумение".

Ранее "Главред" сообщал, сегодня главари так называемых ЛДНР объявили, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то будет "введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР".

"Мы перестанем поставлять уголь в Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", — говорится в заявлении. Боевики объявили, что будут перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран.