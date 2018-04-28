Ryanair исправил расписание рейсов в Киев

Расписание большинства рейсов во Львов осталось без изменений.

Ryanair огласил новое расписание рейсов в Киев. фото: delo.ua

Лоукостер Ryanair внес изменения в расписание отправления и прибытия своих рейсов в аэропорт "Борисполь". Из этого можно предположить, что перевозчик и аэропорт достигли наконец консенсуса в вопросе получения слотов

Согласно бронированию лоукостера на 28 апреля, большинство рейсов будут отправляться и приниматься не в пиковое для главного столичного аэропорта время. Именно этого ранее опасались в "Борисполе" и авиакомпании МАУ, пишет ЦТС.

Так, рейс в Барселону вылетает из Борисполя в 12:45 (изначально объявленное время – 11:40), прибытие в "Борисполь" в 11:05 (как и ранее).

Вылет в Стокгольм в 22:00 (первоначально – 10:45), прибытие из Стокгольма в 21:25 (первоначально – - 10:10).

Отправление во Вроцлав – в пятницу и воскресенье – в 14:35, в понедельник – в 15:25 (изначально – 9:35), обратный прилет в пятницу и воскресенье – в 14:00, в понедельник – в 14:50 (первоначально – 9:10).

Вылет в Краков в 22:25 (первоначально по понедельникам – 19:50, средам – 12:05, пятницам – 19:35). Из Кракова в "Борисполь" самолет прибывает в 21:50 (первоначально по понедельникам – 20:35, средам – 12:50, пятницам – 20:20).

В Варшаву рейсы ранее анонсировались на 10:05 четыре раза в неделю, а теперь в разные дни время отправления варьируется – 13:15, 16:15, 15:35. Прибытие из Варшавы ранее намечалось на 9:30, теперь сместилось в зависимости от дней недели – 10:00, 13:00, 12:20.

Вылет в Братиславу в 21:15 (первоначально – 11:30), прилет в Киев – в 20:40 (первоначально – 10:55).

Рейсы в Вильнюс планируются к отправлению в 13:30 (старое время – 19:25), из Вильнюса в "Борисполь" – в 11:30 (вместо 18:50).

Рейсы Киев (Борисполь) – Лондон (Станстед) по понедельникам, средам, пятницам, субботам будут отправляться в 18:45, по воскресеньям – в 21:55 (прежнее время для всех дней вылета – 20:25). В "Борисполь" из Лондона рейсы будут прибывать по понедельникам, средам, пятницам, субботам в 12:50; по воскресеньям – в 16:00 (прежнее время для всех указанных дней – 19:50).

Изменения в расписании коснулись и других рейсов. При этом расписание большинства рейсов во Львов осталось без изменений, кроме времени прибытия/отправления Львов-Варшава.

Напомним, Ryanair заявлял о намерении летать из 6 городов Украины. Первый рейс ирландского лоукоста из Киева должен состояться уже 3 сентября.

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