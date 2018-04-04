В аэропорту "Борисполь" рассказали о "коллапсе из-за прихода Ryanair"

4 апреля 2018, 14:25

Ryanair начал продажи билетов, не получив согласование слотов, заявили в аэропорту.

В "Борисполе" пожаловались на Ryanair.

Лоукостер Ryanair, который в конце марта успешно завершил переговоры с аэропортом "Бориcполь" о полетах, создал столичному аэропорту ряд сложностей.

"Прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут. Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и т.д.", — сообщил в интервью Liga.net гендиректор Борисполя Павел Рябикин.

По его словам, Ryanair начал продажи билетов, но согласование слотов (временных промежутков в аэропорту, когда возможно обслуживание, — прим.) так и не получил.

"Могу спрогнозировать, что временные промежутки, которые они указывают в системе продаж как время вылета из Борисполя, нами предоставлены быть не могут, потому что они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов. В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности аэропорта на час-два. Тем не менее компания указывает именно то время, которое мы им не подтверждали", — уточнил чиновник.

Рябикин рассказал, что аэропорт направил авиакомпании два письма, где указал блокированные временные отрезки — когда предприятие не может обслужить авиаперевозчика из-за повышенной загрузки.

"Также мы сразу им сказали, что проблема снимается, как только они открывают 15 ежедневных рейсов из Борисполя. Тогда мы сможем специально под них открыть терминал F. Это минимальное количество рейсов для его безубыточной эксплуатации. А пока предлагаем терминал D, но там слоторегулируемая ситуация", — отметил глава аэропорта.

Напомним, Ryanair намерен летать из 6 городов Украины. Планами авиакомпании поделился министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Киев Борисполь полеты лоукостер Ryanair
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