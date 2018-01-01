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Стало известно, на сколько миллиардов Китай готов сократить торговлю с США

Сегодня, 07:36

Информацию подтвердил экономический советник Белого дома и президента Трампа Ларри Кудлоу.

Флаги США и Китая
Флаги США и КНР в Вашингтоне Reuters
Представители Китайской Народной Республики предложили США пакет мер для уменьшения американского дефицита торгового баланса на 200 млрд долларов.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты агентства Reuters. Однако, по их данным, на осуществление окончательной сделки по разрешению торговых споров между двумя сверхдержавами наверняка займет длительное время.

Косвенно это положение вещей подтвердил экономический советник Белого дома и президента Трампа Ларри Кудлоу - по результатам встречи с торговой делегацией КНР. Он отметил, что китайские представители согласились со многими требованиями США.

Представители МИД КНР не подтвердили данные сведения, однако отметил, что консультации в Вашингтоне были "весьма конструктивны".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Китае заявили о готовности к торговой войне с США.

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Теги:  
КНР, США, Белый дом, Дональд Трамп, торговая война, экономика, делегация
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