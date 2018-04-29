В Китае нашли способ заменить Android на случай санкций США

Китайский производитель смартфонов Huawei намерен создать собственную операционную систему для замены Android и Windows, от которых придется отказаться в случае учреждения американских санкций.

Как пишет South China Morning Post, разработки начались еще в 2012 году. Причиной послужили претензии к китайским телекоммуникационным компаниям со стороны американских спецслужб, а также из-за торговой войны Китая и США.

Созданная Huawei операционная система пока нестабильна и не может работать так же качественно, как Android. Однако в компании от официальных комментариев отказываются и заверяют, что в общее пользование выпускать собственную платформу пока не планируют.

Напомним, ранее в Китае подготовили план ответных мер на любые возможные протекционистские и односторонние действия США. Из-за существующей сейчас неопределенности в инвестиционной сфере многие китайские предприятия сократили инвестиции в США или вообще отказались от планов обосноваться на американском рынке.