Фильм "Иней" о событиях на Донбассе выдвинут на премию "Оскар", опубликовано видео

Съемки фильма проходили в Курахово, Марьинке, Красногоровке, Днепре, Киеве, Польше, Литве и Франции.

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Фильм литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней" (Frost), рассказывающий о событиях в зоне АТО на Донбассе , которому стоя аплодировали на 70-м Каннском кинофестивале, будет претендовать на кинопремию "Оскар".

Об этом рассказал продюсер Владимир Филиппов на своей странице в Facebook.

"Хорошая новость! Наш . Это совместный проект Литвы, Украины, Польши и Франции. Поздравляю всех причастных.. и приятного просмотра, с 5 октября в кинопрокате Украины", — написал он.

Фильм показывает историю литовского парня, который везет гуманитарную помощь на восток Украины. По пути он встречает двух военных журналистов, с которыми ему предстоит многое пережить.

Стоимт отметить. что съемки фильма проходили в Курахово, Марьинке, Красногоровке, Днепре, Киеве, Польше, Литве и Франции.

В картине снялась кинозвезда Ванесса Паради, которой досталась роль французской военной журналистки.

Напомним, украинско-итальянская комедия "Изи" Андреа Маньяни вошел в десятку итальянского кинопроката.

Видео: RedFILM