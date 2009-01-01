Фильм "Иней" о событиях на Донбассе выдвинут на премию "Оскар", опубликовано видео

Съемки фильма проходили в Курахово, Марьинке, Красногоровке, Днепре, Киеве, Польше, Литве и Франции.
Об этом рассказал продюсер Владимир Филиппов на своей странице в Facebook.
"Хорошая новость! Наш . Это совместный проект Литвы, Украины, Польши и Франции. Поздравляю всех причастных.. и приятного просмотра, с 5 октября в кинопрокате Украины", — написал он.
Фильм показывает историю литовского парня, который везет гуманитарную помощь на восток Украины. По пути он встречает двух военных журналистов, с которыми ему предстоит многое пережить.
Стоимт отметить. что съемки фильма проходили в Курахово, Марьинке, Красногоровке, Днепре, Киеве, Польше, Литве и Франции.
В картине снялась кинозвезда Ванесса Паради, которой досталась роль французской военной журналистки.
Напомним, украинско-итальянская комедия "Изи" Андреа Маньяни вошел в десятку итальянского кинопроката.
Видео: RedFILM