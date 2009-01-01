Украинский журналист о задержании Жадана: Беларусь находится под пристальным вниманием спецслужб РФ

Имперской России не нужен Жадан.

Сергей Жадан

Известный журналист и ескперт Виталий Портников считает, работы популярного писателя Сергея Жадана — демонстрация того, что украинский язык может жить и развиваться, а это как раз то, что важно Беларуси, в которой родной язык изгнан русификаторами.

Такое мнение он высказал в своей авторской колонке на "Радио Свобода".

"Одного из самых известных в Украине — и одного из знаковых для Европы — литераторов задержали сотрудники правоохранительных органов соседней страны "за причастность к террористической деятельности". Это не белорусская, а российская формулировка. Строго говоря, Жадану запрещен въезд в Россию, а не в Беларусь. Но Беларусь и Россия находятся в едином визовом пространстве и белорусские правоохранительные органы действуют в симбиозе с российским ФСБ. Это — формально. Фактически мы имеем дело с очередной ложью, на которую стоит обратить внимание", — отметил он.

Также автор подчеркнул, что на недавней пресс-конференции президент Беларуси Александр Лукашенко сделал сенсационное признание. "Существует "черный список" граждан из всех стран мира, которым запрещен въезд в Россию и Беларусь. Лукашенко сообщил, что в этом списке полтора миллиона фамилий, причем на Беларусь приходится "всего" сто тысяч. Въезд всех остальных граждан запрещен Российской Федерацией. Лукашенко пообещал, что даже после введения его страной безвизового режима для стран ЕС и Северной Америки Беларусь не будет допускать на свою территорию тех, кто не нравится Путину", — отметил специалист.

Кроме того, журналист задается вопросом, была ли в этом списке фамилия Сергея Жадана. "Нет, не было. Потому что, если эта фамилия есть — тебя просто не допускают на территорию Республики Беларусь. Как, кстати, уже не раз бывало с украинскими журналистами и правозащитниками. А это значит, что фамилия Жадана была внесена в "черный список" нежелательных персон уже после того, как украинские граждане пересекли государственную границу Республики Беларусь. Причем внесенные по требованию российской стороны — иначе белорусские милиционеры не ссылались бы на "черный список" соседей", — подчеркнул представитель СМИ.

По его мнению, это означает, что территория Беларуси находится под пристальным вниманием российских спецслужб, поэтому каждый, кто прибывает в эту страну, может рассчитывать на внимание агентов ФСБ, которыми в буквальном смысле слова переполнен Минск, и внимания их белорусских партнеров, многие из которых являются информаторами Москвы.

"Если это понимать, то становится ясно, как происходит такая "отложеная" экзекуция и почему она в последние недели касается выходцев из украинского востока. Понятно, почему российские спецслужбы раздражает каждый, кто говорит правду о Донбассе. Для страны, которая объявляет "героями" садистов "Гиви" и "Моторолу", такая правда — настоящая обида, подрыв беспардонной пропаганды. А Жадан — так это вообще "живая бомба", настоящий "террорист", — отметил эксперт.

Также он напомнил, что Жадан — популярный писатель и исполнитель, чьи выступления вызывают восхищение у молодежи, один из организаторов Майдана в Харькове и человек, который доказал, что даже в большом городе, который десятилетиями подвергался русификации, украинская культура может стать модной.

"Для империи все это — доказательство ее неизбежной смерти, демонстрация краха всех усилий по превращению покоренных народов в покорное стадо "русскоязычных". Понятно, что империя не хочет умирать. Понятно, что она хочет, чтобы Жадан скорее покинул территорию, которую она пока контролирует. Имперской России не нужен Жадан. А Беларуси Жадан нужен, поскольку он является настоящим союзником белорусов", — резюмировал Портников.

Напомним, Виталий Потрников спрогнозировал, когда главарям ДНР и ЛНР будет "подписан приговор".