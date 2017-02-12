Здравый смысл победил. В Беларуси назвали причину задержания украинского писателя

В министерстве иностранных дел Беларуси инцидент с задержанием украинского писателя Сергея Жадана назвали "недоразумением".

Об этом сообщил сам писатель в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 112 Украина

По его словам, представители МИД заявили об отмене запрета въезда в Беларусь, когда Жадан уже возвращался в Украину. Писатель подчеркнул, что сам запрет стал для него неожиданностью.

"По данным правоохранителей, я был в списках с 2015 года. Потом меня из списков исключили, а потом снова добавили. Для меня это все бессмысленно. О каком терроризме может идти речь? Это какой-то бред. К нему отношение я имею разве что из-за того, что его осуждаю", — заявил писатель.

Он также напомнил, что еще летом 2016 он приезжал в Беларусь и ни о каком запрете речь вообще не шла. Уже в мае Жадан и группа "Собаки в космосе" планируют очередной концерт в Беларуси.

"Но сначала проверим, нет ли кого в этих списках. Ведь провести еще одну ночь в тюрьме никому не хочется", — заявил он.

Ранее сам писатель на своей старнице в Facebook написал, что Беларусь аннулировала запрет на его въезд в страну. Соответствующее решение было принято в течение нескольких часов.

"Друзья, ну что — крестовый поход отменяется! Здравый смысл и чувство достоинства побеждают все, что было написано в путинских темникам. Очень рад возможности дальше посещать Беларусь и углублять украинские-белорусские культурные связи.

Спасибо украинскому МИДу и лично Павлу Климкину за оперативность и настойчивость. Спасибо послу Украины в Беларуси и всей команде украинских дипломатов в Минске за поддержку и принципиальность. Спасибо белорусскому МИДу за готовность идти навстречу. Спасибо Ирине Геращенко за помощь. Спасибо белорусским коллегам-писателям за четкую и откровенную позицию. Спасибо всем вам — дорогие украинцы и белорусы. Увидимся в мае в Минске на концерте", — написал Жадан.

Как сообщалось ранее, Жадана задержали в столице Беларуси в ночь на 11 февраля, после пояснили причину, что ему с 2015 года запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "из-за причастности к террористической деятельности". Поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь, и на Казахстан.

фото: svaboda.org; видео: 112 Украина