Книга Жадана вошла в список лучших по версии австрийского телеканала

Роман известного украинского писателя Сергея Жадана "Месопотамия" вошел в список лучших десяти книг декабря 2015 по версии австрийского телеканала ORF.

Об этом сообщает Культпростир.

"В новом романе Жадан изображает современный Вавилон — свой родной город Харьков. Когда он закончил свою книгу, то мыслей о Майдане у него еще не было. А когда автор был в литературном туре, началась война. "Мои книги аполитичны, но каким-то образом так не везет и получается, что они связаны с политикой", — говорит Сергей Жадан. В книге речь идет о разных людях, которые живут в "Междуречье": между украинским Днепром на западе и российским Доном на востоке. С жизненных историй его героев, которые происходят со всех уголков бывшего СССР, Жадан создает портрет своего города", — говорится в материале ORF.

В список лучших вошли также книги словенского писателя Драго Янчара, российского автора Александра Ильичевского, Йоахима Майерхоффа и других. "Месопотамия" вышла в немецком издательстве Suhrkamp.

Напомним, что книга "Месопотамия" стала лауреатом центрально литературной премии "Ангелус". Сергей Жадан является героем энциклопедии "Слава Украине", в которую войдут 120 выдающихся деятелей украинской культуры.

Напомним, Сергей Жадан стал лучшим автором Центральной Европы.