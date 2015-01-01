Российский поэт-бунтарь назвал самого страшного врага Украины

Обидно, что идеалы Майдана не до конца воплотились в жизнь, сказал Бывшев.
Об этом он рассказал в интервью "Гордону".
В то же время собеседник издания подчеркнул, что в украинском государстве у него есть много родственников.
"Я стараюсь следить за событиями в Украине. Безусловно, обидно, что идеалы Майдана не до конца воплотились в жизнь, что страна столкнулась с невероятными трудностями, что гибнут люди, а во власти сохраняется высокий уровень коррупции…", — отметил литератор.
При этом ему "все чаще кажется, что самый страшный враг Украины не Путин (президент России Владимир Путин — ред.), а коррупция ее собственных чиновников". "К сожалению, продажность ваших руководителей — блестящий шанс для Путина вернуть Украину под контроль Кремля", — добавил Бывшев.
Ранее украинский писатель и журналист Юрий Винничук сказал, что считает большим счастьем нападение Владимир Путин на Украину, поскольку благодаря этому украинцы "разорвали пуповину" с Российской Федерацией.