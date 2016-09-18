"Разорвали пуповину с Россией". Писатель считает, что для украинцев нападение Путина — "счастье"

Украинский писатель и журналист Юрий Винничук считает большим счастьем, что президент РФ Владимир Путин напал на Украину, поскольку благодаря этому украинцы "разорвали пуповину" с соседней страной.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

В то же время литератор подчеркнул, что наша страна хоть и не полностью, но достаточно отделилась от России.

"И это большое счастье, что Путин на нас напал, поскольку благодаря этому мы наконец разорвали пуповину с Россией", — отметил Винничук.

Ранее украинский писатель и художник Лесь Подервянский заявил, что в Украине гражданам нужно разрешить свободно владеть огнестрельным оружием, поскольку, если бы сейчас на руках было 10-15 миллионов стволов, то в страну не пошел бы никакой враг.