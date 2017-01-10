Российский поэт-бунтарь назвал самого страшного врага Украины

Российский поэт Александр Бывшев, против которого в РФ возбудили два уголовных дела за стихи в поддержку Украины и внесли в официальный список "действующих экстремистов и террористов", считает, что самым страшным врагом нашей страны является коррупция ее чиновников.

Об этом он рассказал в интервью "Гордону".

В то же время собеседник издания подчеркнул, что в украинском государстве у него есть много родственников.

"Я стараюсь следить за событиями в Украине. Безусловно, обидно, что идеалы Майдана не до конца воплотились в жизнь, что страна столкнулась с невероятными трудностями, что гибнут люди, а во власти сохраняется высокий уровень коррупции…", — отметил литератор.

При этом ему "все чаще кажется, что самый страшный враг Украины не Путин (президент России Владимир Путин — ред.), а коррупция ее собственных чиновников". "К сожалению, продажность ваших руководителей — блестящий шанс для Путина вернуть Украину под контроль Кремля", — добавил Бывшев.

Ранее украинский писатель и журналист Юрий Винничук сказал, что считает большим счастьем нападение Владимир Путин на Украину, поскольку благодаря этому украинцы "разорвали пуповину" с Российской Федерацией.