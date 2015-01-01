В Чехии принудительно эксгумировали останки украинского писателя, шокирующие факты

В могиле украинского писателя хотят похоронить другого человека.

Где будут перезахоронены останки Олеся и его жены неизвестно. ZN.UA

В Чехии принудительно эксгумируют останки известного украинского писателя Александра Олеся его жены, похороненных на Ольшанском кладбище в Праге в 1944 году.

В могиле украинца собираются похоронить другого человека, сообщает ZN.UA.

По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (около 20 тысяч гривен. — ред.).

По словам представителей местной украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся.

По информации представителей украинской диаспоры, перезахоронение запланировано на 12:00 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков Олеся и его жены неизвестны.

СМИ сообщают, что по состоянию на 12:00 могилу уже раскопали. На кладбище находятся представители украинской диаспоры, которые ожидают прибытия консула.

В свою очередь министр информации Юрий Стець отметил в комментарии, что соответствующие государственные учреждения уже проинформированы о проблеме и пытаются решить ее.

В свою очередь, на просьбу об официальном комментарии Министерства иностранных дел по этому поводу, в пресс-службе МИД попросили издание направить информационный запрос.