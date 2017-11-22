В Украине выбрали ведущего Национального отбора на Евровидение-2018

Национальный отбор стартует 10 февраля 2018 года

Украинский комик станет ведущим Нацотбора на Евровидение-2018 Главред

10 февраля стартуют прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2018. Их ведущим во второй раз станет комик Сергей Притула

Информацинный партнер конкурса СТБ сообщает, что хоть выбор ведущего Нацотбора и был сложным, о принятом решении не жалеют.

"Думаю, выбор ведущего ни у кого не вызывает вопросов, Сережа любимец публики и большой профессионал; наблюдать за тем, как он ведет эфиры и общается с участниками, невероятное удовольствие. Мы рады, что наши отборы снова будут наполнены качественным юмором и фирменной иронией Притулы" — отметила руководитель Национального отбора Наталья Франчук.

Притула также заявил, что с шутками будет "разбираться на месте", а явного фаворита во время первого прямого эфира Нацотбора-2018 не видит.

"Хотелось бы такого же конкурентного набора исполнителей, как и в предыдущие два года, когда в каждом полуфинале сразу по 3 участника претендовали на путевку на Евровидение. С одной стороны, хочется побольше молодых групп, разножанровости музыки (как в этом году для людей открылись Monochromea, AGHIAZMA, Panivalkova и Vivienne Mort), а с другой, понимаешь, что Евровидение — это все же попсовый конкурс, и надо делать акцент на подборе качественной поп-музыки".

Напомним, ранее Европейский вещательный союз Оргкомитет Международного песенного конкурса "Евровидения-2018" опубликовал список из 42 стран-участниц конкурса, который пройдет в Португалии, а также обнародовал логотип и девиз предстоящего фестиваля.