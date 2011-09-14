Жан Рено и Василий Вирастюк сыграли в украинском фильме

Фильм "Полина" рассказывает об 11-летней девочке, которая ничего не знает о своем прошлом и судьбе родителей.

15 марта в Париже прошли досъемки семейного фэнтези "Полина" режиссера Олиаса Барко , совместного производства Украины, Бельгии и Франции.

Об этом пишет ivona.

Заключительными сценами стали эпизоды с участием французского актера Жана Рено ("Леон", "Голубая Бездна", "Никита", "Багровые реки", "Миссия невыполнима", "Код да Винчи").

"Мне было приятно стать частью "украинского приключения", которым стал фильм-фэнтези Полина благодаря моим друзьям – режиссеру Олиасу Барко и оператору Тьерри Арбогасту, — комментирует Жан Рено. — И я был рад познакомиться и поработать с молодой украинской актрисой Полиной Печененко, застенчивой и хрупкой".

Фильм "Полина" рассказывает об 11-летней девочке, которая ничего не знает о своем прошлом и судьбе родителей. Она живет в доме со злой теткой и двоюродным братом. Те тайно планируют избавиться от девочки в ее день рождения, чтобы получить таинственное наследство — киностудию. Полине удается бежать, и она отправляется в волшебное путешествие на поиски правды о своей семье.

"Жан Рено — это истинный сеньор, просто настоящий самурай современности. Для меня была большая честь работать с ним на проекте Полина", — отмечает режиссер, автор сценария и со-продюсер фильма Олиас Барко (призер Каннского МКФ (приз Недели критики за короткометражный фильм Poubelles, 1994), а также обладатель премии Marc'Aurelio d'Oro за Лучший фильм Римского международного кинофестиваля, картина Убей меня, пожалуйста, 2010).

Помимо Жана Рено, в фильме приняли участие такие актеры, как Виржини Ледуайен ("Пляж", "8 женщин"), Эдуар Бэр ("Астерикс и Обеликс в Британии"), украинский силач Василий Вирастюк и белорусская актриса Яна Новикова ("Племя"). Главную роль исполнила украинка Полина Печененко.

Напомним, 26-летняя британская актриса и певица Саманта Баркс поделилась своими впечатлениями от съемок в фильме "Гіркі жнива".