Довольный Трамп, суперский вид Мелании и первые распоряжения президента: опубликованы фото

Сразу же после вступления на пост президента Трамп направил в Сенат предложения по назначениям на посты в своей администрации.

Трамп с супругой Меланией. Reuters

Президент США Дональд Трамп, который 20 января принял присягу, подписал первые распоряжения, одним из которых был указ о проведении подготовки к отмене реформы здравоохранения, проведенной его предшественником Бараком Обамой.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название "Обамакер", предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку, пишет русская служба ВВС.

Благодаря этой реформе сейчас медицинской страховкой обладают на 20 млн. американцев больше.

В ходе избирательной кампании Трамп неоднократно обещал в первые же дни после вступления в должность отменить "Обамакер".

Пока Трамп так и не предложил альтернативы непопулярному среди республиканцев закону.

Сразу же после вступления на пост президента Дональд Трамп направил в Сенат предложения по назначениям на посты в своей администрации.

В списке также содержатся предложения по назначениям посла США в ООН, представителя в Совете безопасности, чрезвычайного и полномочного посла в КНР, представителей в крупных международных финансовых институтах.

Ранее стало известно, что Сенат утвердил кандидатуру Джеймса Меттисана посту министра обороны США.

Кандидатуру генерала поддержали 98 сенаторов, только сенатор Кирстен Джиллибранд высказалась против.

Джеймс Мэттис — первый кадровый военнослужащий во главе Пентагона более чем за полвека.

В настоящий момент американское законодательство запрещает военным, пробывшим в отставке менее семи лет, возглавлять министерство обороны, однако с согласия Конгресса может быть сделано исключение.

Напомним, ранее были опубликованы расценки на участие в приеме в Вашингтоне в честь инаугурации Трампа.