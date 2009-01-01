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Экс-депутат Госдумы назвал главную задачу политтехнологов Кремля накануне выборов

Сегодня, 10:53

В России не выборы, а шоу-бизнес, считает Пономарев.

Путин
Владимир Путин Reuters
В РФ накануне президентских выборов главная задача политтехнологов Кремля — как бы понизить рейтинг нынешнего главы страны Владимира Путина и повысить явку избирателей.

Об этом бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев рассказал на чате в "Главреде".

В то же время собеседник подчеркнул, что идеал экспертов — 70% за лидера государства при 70% явки.

"… А больше всего они (политтехнологи — Ред.) боятся 90% при 20-процентной явке… Конечно, это не выборы. Это — шоу-бизнес. И логично, что в этом участвуют представители шоу-бизнеса", — добавил он.

Ранее Илья Пономарев говорил, что в окружении Владимира Путина сейчас не все спокойно, в Кремле "идет подковерная борьба в полном объеме", но она пока не приводит к дестабилизации системы. Ознакомиться с другими мнениями эксперта можно здесь.

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Россия, Путин, выборы, Кремль, Пономарев, политтехнологи
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